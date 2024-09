Što se dogodi u vašem tijelu kad pijete zeleni čaj?

Zeleni čaj može pomoći zdravlju kože

Prema nedavnoj studiji iz 2023., istraživači su otkrili da bi polifenoli u zelenom čaju mogli pomoći u zaštiti kože od UVB svjetlosti – što znači melanoma i nemelanomskog raka kože. Ti su učinci primijećeni lokalno i oralno

Zeleni čaj pomaže smanjiti rizik od razvoja nekih vrsta raka

Objavljeno je više od 5000 studija o zelenom čaju i raku, uključujući klinička ispitivanja na ljudima, populacijska istraživanja i laboratorijske analize. Tisuće ovih studija dokumentiraju da polifenoli zelenog čaja i drugi bioaktivni spojevi prisutni u zelenom čaju mogu pomoći u prevenciji nekoliko vrsta raka uključujući rak dojke, debelog crijeva, jetre, jajnika, prostate, oralnog raka i raka kože.

Više antioksidansa

Kao nefermentirani oblik čaja, zeleni čaj pruža više korisnih katehina od crnog, prema radu objavljenom u Journal of the American College of Nutrition.

Katehini su potkategorija flavonoida koji se prirodno nalaze u visokoj koncentraciji u lišću biljke Camellia sinensis. Četiri su glavna katehina u čaju: epikatehin (EC), epikatehin-3-galat (ECG), epigalokatehin (EGC) i epigalokatehin-3-galat (EGCG). Od ovih katehina, EGCG i EGC nalaze se u najvišoj koncentraciji u zelenom čaju i bili su predmetom većine studija.

Zeleni čaj je dobar za vaš mozak

Ako tražite načine da svoj mozak održite oštrim kako starite, razmislite o dodavanju zelenog čaja svojoj prehrani. U ispitivanju na ljudima objavljenom u Journal of Medicinal Food, sudionici koji su svakodnevno uzimali dodatak s ekstraktom zelenog čaja i L-teaninom ekstrahiranim iz čaja doživjeli su poboljšanja u blagim kognitivnim oštećenjima.

Zeleni čaj pomaže u prevenciji dijabetesa tipa 2

Brojna istraživanja otkrivaju da zeleni čaj pomaže smanjiti razinu šećera u krvi i rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Također se pokazalo da zeleni čaj pomaže u povećanju osjetljivosti na inzulin, tako da inzulin koji vaša gušterača proizvodi može učinkovitije održavati normalnu razinu šećera u krvi. Zeleni čaj pomaže u zaštiti stanica koje proizvode inzulin, a flavonoidi u čaju mogu pomoći u uklanjanju štetnih slobodnih radikala i suzbijanju upale.

Zeleni čaj je dobar za vaše srce

Zeleni čaj je superzvijezda kada je u pitanju zdravlje srca. U značajnoj populacijskoj studiji s više od 40 000 odraslih Japanaca praćenih više od 11 godina, rezultati su pokazali da pijenje više od pet šalica zelenog čaja dnevno smanjuje rizik od smrti od srčanog ili moždanog udara za 26% , u usporedbi s ispitanicima koji su izjavili da piju manje od šalice zelenog čaja dnevno.

Zeleni čaj može vas učiniti budnijima i pomoći vam da ostanete smireni

Dok vam kava daje dozu kofeina za poboljšanje dana, kofein i drugi bioaktivni spojevi u zelenom čaju mogu vas pokrenuti bez da se osjećate nervozno.

Zeleni čaj može pružiti opuštajuće iskustvo s manje ovisnosti, u usporedbi s ispijanjem kave. L-teanin također može smanjiti tjeskobu povećanjem proizvodnje dopamina u mozgu, čime poboljšava mentalno zdravlje i omogućuje ljudima da se opuste od stresa,pise N1

Zeleni čaj povećava flavonoide u vašoj prehrani

Nedavno objavljena studija u časopisu Advances in Nutrition izvijestila je da je dnevni unos flavonoida iz čaja povezan sa smanjenim rizikom smrti od srčanih bolesti i bilo kojeg uzroka smrti.

