Dvije vrste hrane koje začepljuju arterije i debljaju

Arterije su krvne žile odgovorne za prijenos krvi bogate kisikom od srca do drugih organa u tijelu. Kada se začepe plakom – mješavinom masti, holesterola i drugih tvari, to može dovesti do ateroskleroze, stanja koje ograničava protok krvi i povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Zasićene masti i trans-masti, koje se nalaze u određenim namirnicama, mogu značajno pridonijeti nakupljanju plaka, zbog čega je važno voditi računa o tome što jedemo.

Osim utjecaja na zdravlje srca, prehrana je glavni uzročnik u kontroli težine. Konzumacija visokokalorične hrane s visokim udjelom masti može dovesti do debljanja, što dodatno povećava rizik od srčanih bolesti, dijabetesa i drugih zdravstvenih stanja.

Međutim, pametan odabir hrane može nam pomoći da uživamo u hrani bez ugrožavanja zdravlja.

Stoga je nutricionistica i dijetetičarka, Kimberley Wiemann, upozorila na dvije vrste hrane koje začepljuju arterije i koje treba izbjegavati ako želimo zdravije srce i vitkiji struk.

1. Pljeskavice i hrenovke

Roštilji su sinonim za ljeto, a pljeskavice i hrenovke na žaru glavni su dio ovih okupljanja. Međutim, to prerađeno meso prepuno je zasićenih masti.

“Sadržaj zasićenih masti koji se nalazi u ovim prerađenim mesnim proizvodima može pridonijeti povećanju razine holesterola u krvi, nakupljanju plaka u arterijama i debljanju”, upozorava Wiemann za SheFinds.

Osim toga, društvena okupljanja često dovode do prejedanja. Dakle, kako bismo uživali u roštilju bez grižnje savjesti, možemo razmisliti o zdravijim alternativama, poput purećih ili biljnih pljeskavica i hrenovki. Te opcije imaju puno niži udio zasićenih masti i mogu biti jednako zadovoljavajuće.

2. Salate na bazi majoneze

Salate poput krumpirsalate ili coleslaw salate česti su dodaci ljetnim zabavama i roštiljima, ali dolaze s velikom dozom zasićenih masti i neželjenih kalorija.

“Ovakve vrste salata mogu dodati veliku količinu neželjenih kalorija, kao i zasićenih masti koje su štetne za struk i arterije”, kaže nutricionistica.

Za zdraviju opciju, možemo isprobati salate na bazi maslinovog ulja i octa ili ukusno povrće na žaru. Te alternative ne samo da smanjuju kalorije, već i dodaju važne vitamine i vlakna našim obrocima, piše Index.hr.

Facebook komentari