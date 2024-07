Rani simptomi trudnoće o kojima vam niko ne govori

Također možete razviti određene neugodne simptome. Svi znaju klasične znakove trudnoće. Izostala vam je menstruacija. Imate jutarnje mučnine. I stalno ste umorni.

Ali trudnice također osjećaju mnoge simptome osim ovih prvih znakova, od pojačanog iscjetka, okusa metala u ustima pa sve do glavobolje, prenosi Healthline.

Evo popisa od deset čudnih ranih simptoma trudnoće o kojima vam niko ne govori.

1. Iscjedak u ranoj trudnoći

Iako mnoge žene imaju vaginalni iscjedak, on se često ne povezuje s trudnoćom. Ali većina trudnica će imati pojačan iscjedak u prvom tromjesečju i tokom cijele trudnoće. Povećani hormoni i vaginalni protok krvi uzrokuju pojačan iscjedak za vrijeme trudnoće. Može pomoći u sprječavanju infekcija jer vaš vrat maternice i stijenke vagine omekšavaju. Možda ćete morati razgovarati s ljekarom ako primijetite sljedeće simptome:

Neugodan miris

Peckanje

Svrbež

Zelenkasto-žuta boja

Gusta sluz

Ovo mogu biti znakovi infekcije. Ako pustite da se infekcije ne liječe, one mogu utjecati na maternicu i uzrokovati rane trudove. Mogućnost nekih infekcija, poput bakterijske vaginoze i gljivičnih infekcija, mogu se povećati tokom trudnoće zbog hormonskih promjena.

2. Povišena tjelesna temperatura

Kad se prvi put probudite nakon ovulacije, vaša tjelesna temperatura će biti blago povišena. Ostaje tako dok ne dobijete sljedeću mjesečnicu.

Ali ako ta temperatura, poznata kao bazalna tjelesna temperatura, ostane povišena duže od dvije sedmice, to može biti rani pokazatelj trudnoće.

3. Glavobolje, grčevi i pojačano mokrenje

Hormonske promjene i promjene volumena krvi tokom trudnoće mogu dovesti do glavobolje. Neke trudnice također osjećaju grčeve slične mjesečnici s obje strane donjeg trbuha. I mnoge trudnice moraju dodatno odlaziti na zahod. To je zato što vaša rastuća maternica vrši pritisak na vaš mjehur.

4. Omaglica

Nije neuobičajeno da trudnice osjećaju vrtoglavicu u prvom tromjesečju. Trudnoća uzrokuje pad krvnog tlaka i širenje krvnih žila. Proširenje krvnih žila može uzrokovati osjećaj nesvjestice kada brzo promijenite položaj, kao što je ustajanje nakon ležanja.

Ozbiljna vrtoglavica u kombinaciji s vaginalnim krvarenjem i jakom boli u trbuhu mogu ukazivati na izvanmaterničnu trudnoću. U izvanmaterničnoj trudnoći, oplođeno jajašce implantira se izvan maternice i neće se moći razviti do termina.

Izvanmaternična trudnoća može postati opasna po život trudnice i zahtjeva hitno liječenje.

5. Zatvor

Možete se osjećati napuhano, kao da želite ispustiti plinove ili imati stolicu, a da to ne možete. To je zato što hormonske promjene u trudnoći mogu dovesti do zatvora. Osim toga, kako vaša maternica raste tokom trudnoće, crijeva se obično pomiču, što također može utjecati na ove probleme.

Prenatalni vitamini obično sadrže željezo, koje može uzrokovati zatvor. Vaš probavni sistem usporava se tokom trudnoće. To daje hranjivim tvarima dovoljno dodatnog vremena da se apsorbiraju u vaš krvotok i dođu do vašeg mališana.

Neki vam koraci mogu pomoći da praznite crijeva redovitije:

Jedite više vlakana

Pijte više tekućine

Redovito vježbajte ako je uredna trudnoća

Ako je potrebno, također se možete posavjetovati s ljekarom o korištenju omekšivača stolice koji je siguran u trudnoći.

6. Tačkasto krvarenje

Tačkasto krvarenje ili lagano krvarenje javlja se rano u otprilike jednoj od tri trudnoće. Lagano krvarenje može se dogoditi kada se oplođeno jajašce pričvrsti za sluznicu maternice. Ovo je poznato kao implantacijsko krvarenje. Uobičajeno je oko dvije sedmice nakon začeća.

Krvarenje mogu uzrokovati i drugi problemi, uključujući:

Iritaciju cerviksa

Ektopičnu trudnoću

Prijeteći pobačaj

Obavezno odmah potražite ljekarsku pomoć ako vaše blago krvarenje postane jače ili je popraćeno jakim grčevima, bolovima u leđima ili probadajućim bolovima.

7. Loš imunitet

Trudnoća smanjuje vaš imunitet, čineći vas sklonijima infekcijama. Nije neuobičajeno doživjeti simptome slične prehladi ili gripi rano u trudnoći. Ljekar može preporučiti opcije liječenja koje su sigurne za trudnoću.

Trudnice su osjetljivije na teške bolesti i komplikacije gripe. To može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema za vašu bebu.

8. Žgaravica

Tokom trudnoće hormoni mogu utjecati na mjesto koje se nalazi između želuca i jednjaka. Ovo područje postaje opušteno tokom trudnoće, što može uzrokovati curenje želučane kiseline u jednjak, uzrokujući žgaravicu. Može pomoći konzumacija manjih, češćih obroka i izbjegavanje određene hrane. To može uključivati:

Prženu hranu

Začinjenu hranu

Gazirana pića

Citrusno voće i sokove

9. Promjene raspoloženja i libida

Hormoni koji se mijenjaju mogu utjecati na vaše emocije. Možete se osjećati neobično plačljivo i emotivno. Također možete doživjeti promjene raspoloženja. Ove su promjene uobičajene tokom rane trudnoće.

Vaš libido također može prijeći iz vrućeg u hladniji i ponovno u vrući.

10. Promjene okusa

Povećanje estrogena i progesterona tokom trudnoće može dovesti do promjena okusa kod mnogih trudnica. Neke trudnice mogu razviti disgeuziju, koja uzrokuje promjenu osjeta okusa. Ovo može dati čudan okus hrane,piše N1

Okus metala

Gorak okus

Manje sladak okus

Iako ne postoji lijek za disgeuziju, možda ćete si moći pomoći na sljedeće načine:

Žvakaće gume bez šećera

Dodavanje začina jelima

Neutraliziranje metalnog okusa dodavanjem slatkoće ili kiselosti jelima.

