Autizam se može razviti još u trudnoći: Na ove faktore majke trebaju obratiti pažnju

Nema mnogo dokaza koji bi sugerisali da se autizam može spriječiti ili izliječiti, a ne postoji ni način da se predvidi razvoj stanja kod djece. Stručnjaci još pokušavaju da spoje faktore za koje se pokazalo da imaju korelaciju sa autizmom, kako prenosi Parenting First Cry. Ono što je neizvjesno jeste da li postoji jedan uzrok ili više uzroka.

Neka od najnovijih otkrića pokazuju da to počinje i prije nego što se beba rodi, već u drugom tromjesečju trudnoće. Druga otkrića povezuju nedostatke u ishrani, izloženost zagađivačima, izbor načina života, pa čak i lijekove s povećanim rizikom od autizma. Iako ne postoje poznati načini da se izbjegne autizam tokom trudnoće, mogu se poduzeti mjere bezbjednosti kako bi se izbjegli poznati faktori rizika, piše Yumama.rs.

Evo nekoliko savjeta kako da smanjite rizik od autizma tokom trudnoće:

Dodaci folne kiseline

Folna kiselina je kritična hranljiva materija za razvoj mozga, bez koje se zna da fetusi razvijaju urođene poremećaje kao što je spina bifida. Novije studije o autizmu su pokazale da su majke koje su uzimale prenatalne vitamine pijre začeća prepolovile rizik da imaju dijete s autizmom. Također je poznato da žene sa genetskom predispozicijom imaju sedam puta veće šanse da dobiju autistično dijete bez uzimanja vitamina. Svim ženama je potrebno 600 do 800 mcg folne kiseline svakog dana, a trudnicama je potrebno najmanje 600 mcg da bi smanjile rizik od autizma.

Odvikavanje od alkohola, pušenja

Nepotrebno je naglašavati koliko su pušenje i alkohol štetni po zdravlje. Efekti na bebu kada to rade trudne majke su u najmanju ruku poražavajući. Alkohol je teratogen koji dovodi do niza poremećaja kod beba, uključujući poremećaj autističnog spektra. Isto važi i za pušenje. Majke koje imaju problema sa zavisnošću moraju da napuste svoje navike mnogo prije nego što pomisle da imaju dijete. Izbjegavanje je također imperativ tokom trudnoće, a potom i tokom dojenja.

Dojite bebe

Vjeruje se da je dojenje još jedan faktor u smanjenju rizika od autizma kod djece. Utvrđeno je da bebe koje nisu bile dojene i koje su propustile da dobiju suplemente dokozaheksaenske kiseline/arahidonske kiseline imaju povećan rizik od razvoja jednog od poremećaja iz autističnog spektra (ASD). Također se smatra da nedostatak esencijalnih masnih kiselina, kao što su Omega-3 i Omega-6 masne kiseline, također može dovesti do ASD-a. Ova veza može biti posljedica vitalne uloge masnih kiselina u razvoju mozga.

Smanjite izloženost zagađivačima

Pronađena je jaka veza između zagađenja životne sredine i rizika od autizma, posebno zbog zagađenja vazduha kod žena. Jedna studija Harvardske škole javnog zdravlja otkrila je da žene koje su bile izložene visokom nivou zagađenja vazduha, posebno tokom trećeg tromesečja, imaju dvostruko veći rizik. Rizik je bio veći s višim nivoima izloženosti. Međutim, nije jasno koja su jedinjenja ili opseg jedinjenja u kategoriji zagađivača relevantniji. Postoje stotine hemikalija iz više izvora, i to može biti bilo koja od njih. Zato je najbolje da se udaljite od zagađenih dijelova grada i izbjegavate saobraćaj tokom trudnoće.

Unosite dovoljno željeza

Studija iz 2014. objavljena u American Journal of Epidemiologi pokazala je da su majke sa nedostatkom željeza rađale bebe za koje je pet puta veća vjerovatnoća da će razviti autizam. Mnogi drugi faktori su također doprinijeli povećanju rizika, kao što su starost žene preko 35 godina ili više, dijabetes, visok krvni pritisak, gojaznost ili druga metabolička stanja. Željeto je kritičan mineral za razvoj mozga, a žene sa djecom sa autizmom ili imaju manjak minerala ili značajno manje uzimaju suplemente.

Održavajte dobro zdravlje

Zdravlje majke definitivno ima utjecaj na fetus, a ASD možda nije izuzetak i od ovoga. Žene koje su dovoljno teško bolesne da budu hospitalizovane tokom trudnoće imaju veći rizik da imaju djecu sa autizmom. Ovo također podržavaju istraživanja, jer su studije pokazale vezu između infekcija majke tokom trudnoće i povećanog rizika. Uopćeno govoreći, za trudnice je najbolje da imaju zdravu hranu i da žive zdravo.

Razmak između trudnoća

Jedna studija objavljena 2014. godine pokazala je da su trudnoće koje imaju razmak od 2 do 5 godina imale najmanji rizik od razvoja autizma kod djece. Utvrđeno je da su bebe koje su začete manje od 12 mjeseci od posljednje trudnoće imale 50 posto više dijagnoza autizma od onih koje su začete u periodu od 2 do 5 godina. Također je otkriveno da bebe rođene poslije 5 godina imaju 30 posto veće šanse da dobiju dijagnozu autizma. Zašto se to dešava, nejasno je, ali je važna i starost roditelja.

Još jedan naučni način prevencije autizma tokom trudnoće je oralna primjena probiotika tokom trudnoće. Iako ne postoji siguran način da se spriječi autizam tokom trudnoće, moguće je smanjiti rizik. Žene treba da uzimaju svoje prenatalne suplemente i održavaju zdrav način života uz izbjegavanje faktora rizika. prenosi Avaz

Facebook komentari