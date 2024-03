Težak pokrivač pomaže djeci s autizmom da bolje spavaju: Pruža osjećaj sigurnosti i topline

Zdrava rutina spavanja je kritična za naše blagostanje, ali stanja kod djece kao što su ADHD, anksioznost ili drugi poremećaji senzorne obrade otežavaju im da odu na spavanje i da se potpuno odmore. Ponderisane ili teške deke su se koristile zbog svojih terapeutskih efekata za liječenje djece, pa čak i odraslih koji teško zaspu, kako prenosi Parents First Cry.

Šta je ponderisana deka

Ponderisana deka ili ‘gravitaciona deka’ je vrsta teškog pokrivača koji je napravljen od dva sloja čaršafa ispunjenih perlama. Perle su napravljene od materijala kao što su plastika za hranu, staklo, metal, pa čak i riža. Oni popunjavaju prostor između dvije tkanine koje formiraju deku i ravnomjerno su utkane na mjesto da bi bile ravnomjerno teške. Sama deka je napravljena od mekog materijala za dodatni taktilni osjećaj koji umiruje i dodaje pritisak na kožu kada se povuče preko tijela. Ideja koja stoji iza upotrebe pokrivača je stimulacija dubokog pritiska koja ima smirujući efekt na djecu s anksioznošću i poremećajima senzorne obrade, piše Yumama.rs.

Jesu li sigurne za djecu

Ponderisanu deku je najbolje isprobati pod nadzorom pedijatra ili terapeuta kod djece koja pokazuju senzorne poremećaje. Ako i dalje želite da isprobate ponderisanu deku za malu ili stariju djecu, preporuka proizvođača je da se ne koristi za djecu mlađu od dvije godine. To je zato što bebe mlađe od dvije godine možda neće moći da se raspetljaju tokom spavanja i rizikuju da se uguše. Za stariju djecu, ponderisane deke su generalno sigurne sve dok se pridržavate ograničenja težine i veličine za uzrast.

Kako može pomoći djetetu

Mnogo je razloga zašto roditelji biraju ove deke za svoju djecu.

1. Olakšava anksioznost i promoviše san

Duboki pritisak dodira koji na tijelo vrši ponderisana deka pomaže u promociji sna kod djece koja se osjećaju uznemireno noću ili dok odlaze u krevet ili djece koja moraju da spavaju u novoj kući ili okruženju. Djeca koja pate od nesanice također će bolje spavati jer se osjećaju sigurno pod utegnutom dekom.

2. Pomaže djeci s autizmom

Djeca kod koje je dijagnostikovan poremećaj autističnog spektra mogu imati poteškoće da prijeđu s jedne aktivnosti na drugu zbog pretjeranog uzbuđenja. Roditelji i nastavnici koriste teške deke u takvim slučajevima kako bi im pomogli da se smire i fokusiraju.

3. Poremećaj pažnje i hiperaktivnosti (ADHD)

ADHD pogađa milione djece širom svijeta, a mnogi ga imaju i u odraslom dobu. Ponašanja karakteristična za ADHD uključuju impulsivnost, nepažnju, hiperaktivnost , itd. Ponderisane deke pomažu ovoj djeci da se umire noću prije spavanja ili tokom dana.

4. Pomaže djeci s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP)

Neka djeca imaju PTSP u ranom dobu, što ometa njihovu sposobnost komunikacije s drugima. PTSP može izazvati iznenadnu anksioznost ili napade panike kod djece koji se mogu liječiti korištenjem ponderisanih deka.

Kako funkcionišu

Mehanizam rada ponderisanih deka se objašnjava nečim što se zove terapija dubokim pritiskom na dodir. To podrazumijeva primjenu ravnomjernog, ali nježnog pritiska na tijelo u obliku grljenja, stiskanja ili čvrstog držanja. Pritisak djeluje na prirodne hormone našeg tijela dajući osjećaj opuštenosti. Naprimjer, dug dubok zagrljaj dovodi do oslobađanja „hormona sreće“ zvanog serotonin. Ovaj hormon je odgovoran za bezbroj pozitivnih efekata na tijelo, od kojih je jedan uklanjanje stresa. To je isti razlog zašto biste se osjećali sretno i sigurno kada zagrlite voljenu osobu, roditelja ili najboljeg prijatelja.

Ponderisane deke funkcionišu slično tako što daju osjećaj pritiska na tijelo i smiruju djecu kada imaju napad anksioznosti ili se osjećaju previše stimulisani da odu u krevet. Jedan efekt serotonina je da se pretvara u drugi hormon koji utječe na san koji se zove melatonin. Djeca brže utonu u san kada u njihovom sistemu radi ovaj hormon spavanja.

Preporučena težina ponderisanih deka

Kao pravilo, ponderisane deke ne bi trebale biti veća od 10 procenata težine djeteta plus 500g do 1kg. Naprimjer, ponderisana deka za trogodišnjaka koji teži 13 kilograma bilo bi oko 1,5 do 2 kilograma. Tinejdžer od 50 kilokrama može dobro da se nosi s dekom od 5 do 6 kg. Veća ili manja težina određuje se individualnim preferencijama djeteta.

