Mitovi o vježbanju tokom trudnoće: Da li trudnice trebaju trenirati?

Vježbanje i fizička aktivnost su važan proces tokom trudnoće. Prema Američkom koledžu opstetričara i ginekologa, vježbanje tokom trudnoće rezultira nižom učestalošću prijevremenog poroda, preeklampsije, gestacijskog dijabetesa i drugih poteškoća.

Mit 1: Vježbanje je opasno za vas ili vašu bebu

Fitnes trenerica Brooke Cates navodi da je nedostatak obrazovanja dovodi do straha u trudnoći kada je riječ o fizičkoj aktivnosti. Kako navodi, vježbanje u trudnoći ne samo da je sigurno, već je i iznimno korisno. Naravno, postoje neki slučajevi u kojima liječnici ne preporučuju vježbanje, ali to je općenito samo za osobe s vrlo rijetkim bolestima.

Mit 2: Puls vam treba ostati ispod 140 otkucaja u minuti

broj otkucaja srca može uveliko varirati od osobe do osobe, a to ovisi o njihovom tijelu i iskustvu vježbanja. To znači da trebate slušati svoje tijelo. Razumijevanjem brzine otkucaja vašeg srca može biti dobar način da saznate u kakvom je stanju vaše tijelo.

Mit 3: Trčanje i skakanje nisu sigurni

Za zdravu osobu s zdravom trudnoćom, izvođenje vježbi poput trčanja ili pokreta koji zahtijevaju skakanje uglavnom su sigurni. Ovo je još jedno područje u kojem je jako važno slušati svoje tijelo. Također, trudnice bi se trebale posavjetovati sa svojim liječnikom o specifičnosti svoje trudnoće. Ako vam ovi ili bilo koji drugi pokreti stvaraju nelagodu, možete isprobati nešto drugo.

Mit 4: Nije sigurno nastaviti vježbati na isti način na koji ste vježbali prije trudnoće

Mnoge žene vjeruju da moraju prestati vježbati na način na koji su navikle čim zatrudne. To nije daleko od istine i bilo mudro značajno smanjivati svoju težinu kako trudnoća napreduje, ali nema razloga da i dalje ne možete ići u onu teretanu i izvoditi neke aspekte pokreta koje ste radile prije trudnoće.

Mit 5: Ako niste vježbali prije trudnoće – ili niste radili određenu vrstu vježbe – nije sigurno započeti

Ako prije trudnoće uopće niste vježbale, ali želite početi, i to je u redu. Sve dok vam je liječnik odobrio vježbanje i osjećate se ugodno isprobavajući nešto drugačije, sasvim je u redu isprobati novu vrstu režima. Obavezno istražite vježbe koje se općenito smatraju sigurnima određeni mjesec trudnoće. prenosi klix

Facebook komentari