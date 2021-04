Treba li bebu buditi zbog hranjenja

Osim toga, beba u prvoj godini života raste više nego bilo kada kasnije u životu, udvostručujući veličinu kada joj je pet mjeseci, tako da je jako važno hraniti dijete koliko mu treba kako bi se neometano moglo razvijati u svakoj fazi. Uostalom, bebe imaju razvojne skokove.

Novorođenče prosječno spava oko 16 sati dnevno, ali kod nekih beba to može biti od 18 do 20 sati, čak i više. Ipak, ako ti se čini da je beba stalno pospana prirodno je da se zapitaš spava li previše.

“Ponekad u prvom mjesecu života bebe mogu biti previše pospane”, objašnjava pedijatar S. Daniel Ganjian.

Problem nije koliko beba ima zatvorene oči nego se radi o količini hrane koja je potrebna bebi. Vrlo je važno pobrinuti se da beba dovoljno jede, bez obzira koliko spava. Za bebu koja se hrani majčinim mlijekom to znači da jede od 8 do 12 puta na dan, a za bebu hranjenju adaptiranim mlijekom od 5 do 8 puta dnevno.

“Ako je beba starija od tjedan dana i ponovno je došla do svoje porođajne težine zdravim tempom, u redu je pustiti da spava”, objašnjava Diana Vest, savjetnica za dojenje u organizaciji La Leche League International.

Zapravo prema Američkom udruženju pedijatara, većinu zdravih beba ne treba buditi za hranjenje.

“Ako novorođenče u prvoj ili drugooj sedmicu spava više od tri sata u komadu, a vaš pedijatar nije zadovoljan ritmom kojom beba dobiva na težini, može se preporučiti buđenje bebe radi hranjenja. Ovo osobito vrijediti za bebe koje su rođene prerano ili imaju kardiološke probleme”, objasnio je Peter Grinspan, voditelj pedijatrije Opšte bolnice Boston za The Bump.

Tvoj pedijatar će mjeriti djetetovu težinu svaki put kad ga posjetite kako bi vidio djetetov napredak.

“Ako vidimo da dijete dobiva dovoljno kalorija, to znači da dovoljno jede te da ga nema potrebe buditi za hranjenje. Ali potrebno je nekoliko sedmica nakon poroda kako bi ljekar imao dovoljno podataka o rastu i preporuci za hranjenje. Do tada je nabolje osigurati da vaše novorođenče jede svaka dva, tri sata”, objašnjava Ganjian.

Savjeti za nježno buđenje zbog hranjenja Ako je beba potpuno zdrava, ali voli spavati, slavi činjenicu da imaš dobrog spavača. Međutim, ako je ipak potrebno probuditi malog spavača kako bi ga nahranila donosimo nekoliko lukavih taktika za nježno buđenje:

Odmotaj bebu – ponekad je samo malo potrebno da se beba razbudi.

Skini pokrivač, a onda bi beba mogla osjetiti hladnoći i otvoriti oči.

Promijeni bebi pelenu – malo osvježenje može pomoći bebi da se lakše razbudi.

Stavi bebu na čvršću podlogu – stavi bebu na mjesto gdje bi joj moglo biti malo ‘neugodno’ što bi je moglo potaknuti na buđenje, ovo je preporuka savjetnice za dojenje Lajg Ane Okonor.

Duvaj u bebino lice – naravno, beba bi nakon toga mogla imati čudan izraz lica, ali ovaj potez bi joj mogao pomoći da se probudi, objasnio je Ganijan,pišu Nezavisne

Kockica leda – ako ništa drugo ne uspije i stvarno si očajna, kockica leda na djetetovom stopalu mogla bi pomoći kod buđenja, dodala je još jedan savjet Okonor.

