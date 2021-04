Iza lijepo vaspitanog muškarca stoji mudra majka: Savjeti za mame koje odgajaju dječake

1. Kontrolišite njihovu agresiju: Ako se vaš sin ponaša previše bezobrazno prema drugoj djeci to može dovesti do činjenice da se druga djeca neće igrati s njim i neće imati društvo. Zato ga pokušajte naučiti empatiji prema drugima i osnovnim principima pravilne igre. Nikada ne smije zaboraviti da i drugi mogu biti povrijeđeni.

2. Ne smirujte ga ako se ponaša “previše aktivno”: Djeca su puna energije i svako dijete ispoljava tu energiju na svoj jedinstven način. Pustite ga da uživa u svojoj živosti, ne uskraćujte mu to.

3. Naučite ga da bude pristojan prema drugoj djeci i odraslima: Pokušajte dijete usmjeriti u pozitivnijem smjeru. Bez obzira na to šta se dogodi, vi kao roditelji nikada ne biste trebali odgovoriti na agresivno i bezobrazno ponašanje djeteta vlastitom agresijom. Pokažite kako se to može izvesti na ljepši način i dijete će to upamtiti.

4. Potaknite dobrotu u njemu: Smatra se da su dječaci po svojoj prirodi bezobrazni i drčni, ali zapravo je to uglavnom posljedica toksične muškosti koja prevladava u modernom društvu. Dječaci (i muškarci u koje će jednog dana odrasti) takođe mogu biti ljubazni i empatični prema drugima, a njihovi roditelji ih mogu tome naučiti.

5. Ne kritikujte ga zbog stvari koje su svojstvene djeci: Ako imate malu djecu, nikako ih ne možete natjerati da uvijek budu savršeno čista. Dok se igraju vani, i dalje će zaprljati odjeću, obuću, igračke i sebe. Jedini način da pronađete unutrašnji mir je da se prestanete ljutiti na njih zbog toga. Ne zaboravite da će se prljavština isprati, ali sjećanja na zabavne igre s vršnjacima ostaće im u mislima dugi niz godina, prenosi Pult24info

