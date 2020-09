Odvikavanje od pelena: Kada je dijete spremno i kako mu pomoći?

Oko druge godine djeca pokazuju znakove da njihov organizam sazrijeva za samostalno obavljanje fizioloških potreba. Zato je vrijeme nakon drugog rođendana pravi trenutak da pokušate dijete odviknuti od pelena, iako nije neobično da su neka djeca spremna za odvikavanje već s 18 mjeseci. Ako ste s odvikavanjem krenuli prerano za dijete, odnosno vidite da ne ide ili da dijete ne pokazuje interes, dobro je pričekati koji mjesec, dok dijete fiziološki, neurološki i emocionalno još malo ne sazrije.

Procijeniti pravi trenutak

Važno je odabrati pravi trenutak kada početi s odvikavanjem i ne započeti u krivo vrijeme. Obično je ljeto najpogodnije razdoblje jer dijete nema puno odjeće na sebi, vrijeme je godišnjih odmora pa roditelj obično s djetetom provede cijeli dan i bez stresa rješava svaku ‘situaciju’.

Opuštena atmosfera izuzetno je važna pa je s odvikavanjem najbolje započeti kad u obiteljskom životu ne postoji nikakva ‘stresna’ situacija, poput odlaska na odmor, polaska u jaslice ili vrtić, preseljenja, dolaska bebe u dom.

Skidanje pelene bit će brže i bezbolnije za vaše dijete ako ste kao roditelj pozitivni i smireni, podupirete ga i hrabrite. I kad krene malo teže djetetu treba pristupiti s još više ljubavi, topline i empatije, bez prigovaranja ili vike. Dijete se baš nikad ne smije posramljivati i stvarati mu osjećaj da je napravilo nešto loše ako se popiškilo u hlačice ili krevet. U tim trenucima djetetu treba dati potporu.

Znakovi koji pokazuju da je dijete zrelo da skine pelenu

Ključno i najvažnije je ipak prepoznati znakove koji će pokazati da je dijete spremno, odnosno zrelo za ovaj korak. Evo nekih:

– Djetetu je i danju duže vremena suha pelena (do dva sata). To govori da može zadržavati mokraću u mjehuru (kod beba mokraća automatski istječe).

– Dijete vam je reklo da se popiškilo u pelenu. To je više nego siguran znak djetetove zrelosti.

– Pokazuje da mu pelena smeta i skida je, posebno kad je napravilo veliku ili malu nuždu.

– Postalo mu je zanimljivo i pokazuje interes kad drugi ukućani idu na wc.

– Postaje ‘samostalnije’ u ispunjavanju određenih radnji i slijedi jednostavne upute, poput ‘Donesi mami loptu!’.

– Češće govori ‘ne’.

– Može sjediti kraće vrijeme.

– Može povući hlačice gore ili dolje.

Na koncu, od presudne je važnosti da je dijete osvijestilo da radi veliku i malu nuždu te da pokazuje interes da sudjeluje u odvikavanju.

I priprema je važna

Obratitie pažnju da dijete ima normalnu meku stolicu jer tvrda stolica zna biti razlog njenog zadržavanja, a što nije tako rijedak slučaj.

Dobro je prije početka odvikavanja ‘upoznati’ dijete s tuticom; pričajte mu o tome zašto tutica služi, da će je odsad i ono upotrebljavati… Dijete može u procesu pripreme kraće vrijeme odjeveno sjediti na tutici, naravno, ako to želi. Naime, neka djeca to ne žele. Ima djece koja u potpunosti odbijaju koristiti tuticu i od početka traže da ih se stavi na wc.

Recite djetetu da će odsad umjesto pelene nositi gaćice. Zainteresirajte dijete tako da mu pokažete gaćice koje su u različitim bojama ili imaju kakav naslikan zanimljiv lik….

Neka dijete vodi proces, a ne roditelj

Kad odvikavanje krene, djetetu valja skinuti pelenu preko dana i odjenuti mu jednostavnu odjeću. Obično se preporučuje isprava pelenu ostaviti preko noći, a ispod plahtice svakako staviti nepromočivu prostirku.

Pitajte dijete kroz dan, posebno pola sata ili sat nakon obroka, piški li mu se i želi li sjesti na tuticu. Pristane li, a ne može piškiti, neka ne ostane sjediti predugo, da ne bi to sjedenje shvatilo kao kakvu kaznu. Neka djeca uopće ne žele sjediti na tutici ako za to nemaju potrebu.

Najvažnije je zapravo djetetu prepustiti inicijativu i kontrolu čitavog procesa. Nije dobro da roditelj to čini umjesto djeteta.Pohvalite i – ne pokušavajte od djeteta sakriti emocije

Važno je znati da kod neke djece odvikavanje ide vrlo brzo, kod drugih traje puno duže.

Kad krene teže i cijeli proces se produži više od očekivanog, djeca ne bi trebala osjetiti stres i ljutnju roditelja jer negativni osjećaji mogu dovesti do toga da dijete izbjegava ići na wc. Iako roditelj misli da ne pokazuje emocije, treba znati da djeca imaju izuzetne ‘antene’ kojima te emocije pohvataju.

Pohvalite dijete češće u početku, a kako odvikvanje ide u uspješnu rutinu, pohvale smanjite.

I kad jednom skine pelenu, važno je znati da je sasvim normalno da djetetu ponekad pobjegne danju, kao i noću. Takvo stanje može potrajati još koju godinu,piše Mamatataja

Prema nekim podacima, djevojčice su brže u odvikavanju od dječaka.

