Zbog čega djeca odbijaju hranu i kako to prevazići

biti povezano s razvojnim fazama, poput nicanja zuba ili prelaska na čvrstu hranu. Kod starije djece, odbijanje hrane nerijetko je način izražavanja samostalnosti i kontrole.

Jedan od najčešćih uzroka je takozvana izbirljivost, kada dijete prihvata samo određene vrste hrane, često odbijajući povrće ili nove namirnice. Psihološki faktori također igraju značajnu ulogu – stres, promjene u okruženju poput polaska u vrtić ili škole, pa čak i porodične tenzije mogu uticati na apetit.

Ponekad uzrok može biti i medicinske prirode. Problemi s probavom, alergije na hranu ili osjetljivost na određene sastojke mogu dovesti do toga da dijete izbjegava obroke. U takvim slučajevima važno je potražiti savjet pedijatra.

Kako prevazići problem

Stručnjaci savjetuju da roditelji prije svega zadrže smiren i dosljedan pristup. Prisiljavanje djeteta da jede može imati suprotan efekat i dodatno pogoršati situaciju. Umjesto toga, preporučuje se stvaranje pozitivne atmosfere za vrijeme obroka, bez pritiska i kazni.

Uvođenje rutine također je ključno. Redovni obroci u isto vrijeme pomažu djetetu da razvije osjećaj gladi i naviku jedenja. Važno je i ponuditi raznovrsnu hranu, ali bez forsiranja – dijete ponekad treba više pokušaja da prihvati novu namirnicu.

Uključivanje djeteta u pripremu hrane može biti dodatni motiv. Kada učestvuju u izboru i pravljenju obroka, djeca često pokazuju veći interes za ono što će jesti.

Na kraju, stručnjaci naglašavaju da je važno posmatrati širu sliku. Ako dijete normalno raste, ima dovoljno energije i nema zdravstvenih tegoba, povremeno odbijanje hrane uglavnom nije razlog za brigu. Međutim, u slučaju naglog gubitka apetita ili težine, savjetovanje s ljekarom ostaje najbolji korak.

Odbijanje hrane, iako frustrirajuće, najčešće je prolazna faza u razvoju djeteta – uz strpljenje i pravilan pristup, većina djece s vremenom razvije zdrave prehrambene navike, prenosi Klix.

