ŽENA STAKLENIH KOSTIJU podijelila jezivo iskustvo i bezobzirnost ljekara tokom trudnoće: “Gospođo Elezi, AKO JE KAO VI, preporučio bih vam pobačaj!”

“Gospođo Elezi, trudni ste. Ako zadržite trudnoću, postoji 50% šanse da dijete naslijedi vašu dijagnozu, preporučio bih vam pobačaj tada”, rekao joj je ljekar 2020. godine.Pratioci na društvenim mrežama zasuli su je porukama podrške.Arbnora Elezi je 29-godišnja žena iz Virovitice u Hrvatskoj, koja pati od retke i neizlječive bolesti krhkih kostiju.

Na mrežama je poznata kao neko ko često objavljuje snimke u kojima se na razne načine zahvaljuje roditeljima na ljubavi, pa je tako prošle godine posvetila emotivni video svojoj majci koji je rasplakao region,pi[e Presmedia

“Ovo je moja mama sa mnom u bolnici kada sam bila dijete. Bila je sa mnom svaki put kad bih imala operaciju ili teški lom kostiju… Stajala je pored mene, davali mi snagu, iako sama snage nije imala jer ju je srce boljelo, ali snagu je pronašla… Nikad nije odustala od mene, uvijek je vjerovala u moje bolje sutra i voljela me svim srcem. Ovo je mama čiji naziv treba uvijek početi sa velikim M. Mama koja je njegovala, grlila, brisala suze, strepila, bdjela i bila strpljiva, vjerovala… Mama koja mi je sama ponekad previjala rane, gipseve, sa mnom radila vježbe i nije gledala na sat. Mama koja je ponosna, požrtvovna, i pored teškoća sa mnom još troje djeceodgojila i sve nas jednako voljela i tretirala. Da se još tri puta rodim, nikada ti se neću moći odužiti za sve, Mama. Sve si sa mnom izdržala, pa i sad kad sam starija, i ova dijagnoza grize svom silinom… Hvala ti za svaki savjet, hvala ti što me uvijek slušaš, i što se uvijek za mene moliš. Da nije tvoje iskrene molitve, ko zna gdje bi ja bila danas, ko zna šta bi sa mnom bilo. Čovjek treba da ustane kada se tvoje ime spomene jer si najbolje pokazala kako ostati jak onda kada se tvoje dijete doslovno lomi. Ti si mama kraljica nad kraljicama ikada”, napisala je Elezi.Inspiracija drugima

Arbnora je mnogima inspiracija i pravi primer da za uspeh u životu, na poslovnom, ljubavnom ili bilo kom drugom planu, ne postoje prepreke i da je sve moguće i ostvarivo ako se vjeruje i ide naprijed. Tako je jednom prilikom ispričala i kako je upoznala supruga Naima.

– U maloj sredini teško je upoznati nekoga, posebno ako si osoba s invaliditetom. Zato sam instalirala aplikaciju za upoznavanje i tamo postavila svoj profil. I opet sam se susrela s predrasudama, jer sam postavila fotografiju u kolicima i niko mi se nije javio. Onda sam stavila fotografiju na kojoj se ne vide kolica, i odjednom sam dobila gomilu poruka. Među njima je bila i Naimova poruka – ispričala je jednom prilikom Arbnora.

Odmah mu je rekla da će mu naknadno reći nešto o sebi, ali nije otkrila da živi s invaliditetom. Dopisivali su se, a kroz nekoliko mjeseci trebalo je da ide u Zagreb na bolničko liječenje, te su taj put vidjeli kao priliku za upoznavanje uživo. Tad mu je ispričala sve o svom stanju i objasnila da se kreće uz pomoć kolica.

– On je rekao da ga za to nije briga i da želi da upoznati mene. Iskreno, prepala sam se. Zvučalo je predobro da bi bilo istinito, pa sam ga jednostavno blokirala. Otišla sam u bolnicu. Ležeći u krevetu spojena na infuziju dok sam primala terapiju, u sobu mi je ušla medicinska sestra i rekla mi je da imam posjetu. Začudila sam se, a onda je u sobu ušao on – ispričala je za pomaknigranice.hr.

Njih dvoje su se ubrzo vjenčali i preselili u Nemačku, gdje žive u blizini Berlina. Naim ima isto godina kao i Arbnora, nema zdravstvenih teškoća, a po struci je pomoćni njegovatelj. Zaposlio se, a odnedavno mu firma plaća doškolovanje kako bi postao medicinski brat. Roditelji su djevojčiceNaie, Arbnora se posvetila aktivizmu i radu na društvenim mrežama, a njen život je postao mnogima inspiracija.

Facebook komentari