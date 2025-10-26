Ljekari upozoravaju: Pomjeranje sata posebno rizično za tri grupe

Sinoć su se kazalje vratile unazad, prelazeći na zimsko računanje vremena. Iako se mnogi raduju dodatnom satu sna, stručnjaci širom svijeta upozoravaju da ova promjena nije bezazlena, posebno za određene grupe ljudi. Čak i naizgled mala promjena remeti naš unutrašnji biološki sat.

Američka akademija za medicinu spavanja (AASM) godinama se zalaže za ukidanje pomjeranja sata, tvrdeći da je standardno (zimsko) vrijeme zdravije. “Čak i jednosatna promjena može izazvati značajne probleme sa spavanjem i zdravljem,” često ističu iz AASM, a prenosi Associated Press (AP).

Za osobe sa kardiovaskularnim problemima, nagli poremećaj ritma može biti dodatni stresor. Dr. Phyllis Zee, načelnica medicine spavanja na Northwestern University Feinberg School of Medicine u Čikagu, objašnjava:

“Poremećaj cirkadijalnog ritma, čak i privremen, može uticati na kardiovaskularni sistem povećanjem krvnog pritiska i upalnih markera kod osjetljivih osoba”

Savjet: Posebno je važno da hronični bolesnici nastave uzimati terapiju po novom vremenu, ali da prate svoje stanje i konsultuju se sa ljekarom ako osjete pogoršanje.

Starije osobe često prirodno imaju promjene u ritmu spavanja. Kako navodi Sleep Foundation, globalni autoritet za san, “Starije odrasle osobe mogu iskusiti izraženije efekte pomjeranja sata zbog promjena u arhitekturi sna povezanih sa starenjem.” To može dovesti do veće dnevne pospanosti i konfuzije.

Savjet: Preporučuje se održavanje redovnog rasporeda koliko god je moguće, izlaganje jutarnjoj svjetlosti i lagana fizička aktivnost tokom dana.

Najveći izazov za roditelje je što će se djeca vjerovatno buditi sat vremena ranije po novom vremenu. Dr. Craig Canapari, direktor Pedijatrijskog centra za spavanje na Yale Univerzitetu, poznat po savjetima roditeljima, ističe u svojim objavama i za New York Times: “Za djecu, posebno mlađu, čak i jednosatna promjena može poremetiti čitav raspored. Ključ je ili postepena adaptacija prije promjene, ili striktno pridržavanje novog rasporeda nakon promjene, uz razumijevanje da će prvih nekoliko dana biti teški.”

Savjet: Ako niste postepeno pomjerali djetetov odlazak na spavanje, budite strpljivi. Koristite zamračenje sobe ujutro i pokušajte da se držite novog rasporeda obroka i drijemanja.

Dok se naše tijelo prilagođava novom vremenu u narednih nekoliko dana do nedelju dana, svi možemo osjetiti blagi umor ili dekoncentraciju. Stručnjaci generalno savjetuju: provedite vrijeme na otvorenom ujutro kako biste “resetovali” unutrašnji sat, večerajte lagano i izbjegavajte plavo svjetlo ekrana barem sat vremena prije spavanja.

