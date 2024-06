Deset najplaćenijih poslova na svijetu u budućnosti

Prognoze sugerišu da će automatizacija, robotika i vještačka inteligencija (AI) u velikoj mjeri promijeniti izglede zapošljavanja, piše biznis.

Do 2030., ove tehnologije bi mogle redefinisati uloge poslova, s projekcijama koje ukazuju da bi do 800 miliona zanimanja na globalnom nivou moglo biti automatizovano. Štaviše, studije pokazuju da bi veliki dio poslova — do 30% — mogao biti automatizovan, što bi potencijalno dovelo do ogromnih promjena u zapošljavanju.

Osim toga, i promjena globalne ekonomske moći će utjecati na tržišta rada širom svijeta. Zemlje u razvoju sa jakim fokusom na inovacije i obrazovanje mogu dobiti značajne prednosti, dok se razvijene zemlje mogu suočiti s izazovima kao što su nejednakost u bogatstvu i gubitak radnih mjesta zbog automatizacije.

Procjenjuje se da će se do 2030. godine potražnja za energijom i vodom povećati za čak 50%, odnosno 40% , što ukazuje na značajnu potrebu za prilagođavanjem radne snage u sektorima koji se bave ovim potrebama, prenosi Investitor me.

Insider Monkey donosi 30 poslova za koje se vjeruje da će biti najplaćeniji u budućnosti a mi vam donosimo prvih 10:

10. Inženjeri podataka

Prosječna godišnja plata: $125,561

U doba velikih podataka, inženjering tog domena je u fokusu i ima zadatak da nadgleda upravljanje predviđenih 463 eksabajta dnevnih podataka do 2025. godine. Da biste ostvarili karijeru u inženjeringu podataka, važno je posjedovati znanje u jezicima kodiranja kao što su SQL i Python, uz stručnost u bazama podataka, ETL sistemima i alatima za velike podatke.

9. Analitičari i naučnici podataka

Prosječna godišnja plata: $129,693

Naučnik podataka nije samo jedan od najpotrebnijih poslova u Americi u 2023. godini, već i jedan od najtraženijih poslova za budućnost sa stopom rasta od 36% između 2021. i 2031. Takođe je vrijedno napomenuti da su tehnologija, finansije, ali i zdravstvo najplaćenije industrije za naučnike podataka.

Posao analitičara podataka je da prikuplja, obrađuje i analizira podatke kako bi napravio uvid i informisao donosioce odluka. Oni koriste statističke tehnike i softverske alate za tumačenje složenih skupova podataka, identifikaciju trendova i kreiranje vizualizacija.

8. Programeri aplikacija

Prosječna godišnja plata: $131,278

Programeri aplikacija dizajniraju, kreiraju i modifikuju softverske aplikacije za računare, mobilne uređaje i druge elektronske platforme. Oni sarađuju sa klijentima ili zainteresovanim stranama kako bi razumjeli zahtjeve, zatim pišu kod, sprovode testiranje i otklanjaju greške u programima kako bi osigurali funkcionalnost.

7. DevOps inženjeri

Prosječna godišnja plata: $133,115

DevOps inženjeri, sa prosječnom godišnjom platom od 133.115 dolara u SAD, imaju važnu ulogu u optimizaciji razvoja softvera. Oni upravljaju mnoštvom odgovornosti, uključujući nadgledanje timova, skraćivanje razvojnih ciklusa i unapređenje saradnje između operacija i razvojnih jedinica. Sticanje iskustva kroz uloge početnih nivoa ili sertifikate kao što je Linux System Administration može biti veoma korisno za dobijanje ovog posla za koji se vjeruje da će biti jedan od najplaćenijih u narednih 10 godina.

6. FinTech inženjeri

Prosječna godišnja plata: 135.000 dolara

FinTech inženjeri razvijaju i održavaju rješenja finansijske tehnologije, kombinujući finansije i tehnološka rješenja. Dizajniraju i implementiraju softverske aplikacije za bankarstvo, investiranje, plaćanja i druge finansijske usluge.

5. Programeri softvera

Prosječna godišnja plata: $136,096

Precedence Research predviđa da će globalno tržište softvera za razvoj aplikacija dostići približno 328,3 milijarde dolara do 2032. u odnosu na 155,64 milijarde dolara u 2022. Očekuje se da će se tržište proširiti za 7,8% između 2023. i 2032. godine. Sjeverna Amerika je doprinijela sa preko 41% prihoda ovog tržišta u 2022. Srednja godišnja plata za programere softvera iznosila je 127.260 dolara u maju 2022. To je jedan od visoko plaćenih poslova koji se traže u budućnosti.

4. Full Stack inženjeri

Prosječna godišnja plata: $138,498

Full Stack inženjeri su stručni u front-end i back-end razvoju, što im omogućava da rade na svim aspektima razvoja web aplikacija. Njihove ključne vještine su poznavanje programskih jezika kao što su JavaScript, HTML i CSS, poznavanje okvira kao što su React ili Angular, upravljanje bazom podataka, kontrola verzija sa Gitom i rješavanje velikog broja problema.

3. Stručnjaci za digitalnu transformaciju

Prosječna godišnja plata: $139,612

Digitalni transformatori pokreću važne organizacione promjene koristeći tehnologiju za poboljšanje procesa, sistema i korisničkog iskustva. Oni analiziraju postojeće strukture, implementiraju digitalna rješenja i njeguju kulturu inovacija, čime doprinose bržem razvoju poslovanja.

2. Specijalisti za AI i mašinsko učenje

Prosječna godišnja plata: $153,337

Tržište mašinskog učenja bilježi značajan rast, a predviđa se da će globalni NLP sektor porasti sa 26,42 milijarde dolara u 2022. na 161,81 milijardu dolara do 2029. godine. Ova eksponencijalna ekspanzija odražava ključnu ulogu industrije u pokretanju tehnološkog napretka u različitim sektorima. Samo obrada prirodnog jezika (NLP) pokazuje odličnu godišnju stopu rasta, sa projekcijama koje ukazuju na povećanje od približno 25% u ovom periodu. Ove brojke potvrđuju rastuću potražnju za zanimanjima u ovoj oblasti.

1. Arhitekti baze podataka

Prosječna godišnja plata: $172,205

Arhitekti baza podataka su visoko plaćeni zbog specijalizovanog skupa vještina u dizajniranju, implementaciji i upravljanju složenim sistemima baza podataka koji su ključni za poslovanje. Njihova stručnost osigurava efikasno skladištenje podataka, upravljanje i sigurnost, što je od vitalnog značaja za donošenje odluka i operacije. To ga čini najplaćenijim poslom u budućnosti.

