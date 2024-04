Najviše prosječne plate u SFRJ i EU: Slovenija na vrhu, Sjeverna Makedonija na dnu

Srbija je na četvrtom mjestu, a ispred nje su, osim Slovenije, Hrvatska i Crna Gora, piše biznis.

Slovenija prednjači sa neto prosječnom platom u visini 1.477,34 eura, dok je prosječna bruto plata iznosila 2.317,82 eura. Ovi podaci predstavljaju pad u odnosu na decembar prošle godine, ali u poređenju sa januarom 2023. godine zarade su porasle. Najveće plate zabilježene su u sektoru snabdijevanja električnom energijom i gasom, a najniže u ugostiteljstvu.

Sve u svemu, kao članica Evropske unije Slovenija pokazuje stabilan ekonomski razvoj, što utječe na plate u različitim sektorima. IT sektor nastavlja da raste, a prosječna neto plata u ovoj industriji je između 1.800 i 2.200 eura. Plate u zdravstvu kreću se između 1.200 i 1.500 eura neto, a u obrazovanju d 1.000 do 1.300 eura. Prosječna plata u turizmu i ugostiteljstvu je 900 do 1.100 eura.

Hrvatska, kao još jedna zemlja članica EU sa prostora bivše Jugoslavije, na drugom je mjestu po visini prosječne plate od 1.239 eura neto, odnosno 1.695 eura bruto. Najviše plate zabilježene su u sektoru avio prevoza, dok su najniže plate u industriji proizvodnje odjeće, prenosi Regulated Unidet Europe.

Kao i u Sloveniji, najveće plate u Hrvatskoj imaju zaposleni u IT sektoru, oko 1.800 eura neto u prosjeku. Prosječna plata u proizvodnji je oko 1.100 eura mjesečno, u zdravstvu i obrazovanju od 1.000 do 2.000 eura neto, a u poljoprivredi oko 900 eura. Prosječne plate u turizmu i ugostiteljstvu su oko 1.000 eura.

Crna Gora je nastavila u 2023. godini da jača svoju ekonomiju nastojeći da ubrza razvoj ključnih sektora i da privuče strane investicije. Prosječna neto zarada u Crnoj Gori dostigla je 819 eura, dok je bruto mjesečna plata 1.024 eura. U poređenju sa decembrom prošle godine, prosječna neto je porasla, a u odnosu na januar 2023. godine zabilježen je značajan rast.

Turizam i ugostiteljstvo, kao jedan od vodećih sektora crnogorske privrede, nude prosječnu neto mjesečnu zaradu od oko 800 eura tokom ljetnje sezone. IT sektor u Crnoj Gori nudi plate od oko 1.000 eura, dok su plate u zdravstvu i obrazovanju oko 600 do 700 eura mesečno. Plate u sektoru poljoprivrede kreću se oko 500 eura, a u građevinarstvu 700 eura.

Bosna i Hercegovina je u 2023. godini nastavila sa ekonomskim oporavkom i razvojnim naporima, suočavajući se sa izazovima i mogućnostima na putu poboljšanja životnog standarda. Prosječna neto plata u BiH u januaru ove godine dostigla je 679 eura, a bruto 1.051 euro. U poređenju sa januarom prošle godine, prosječne plate su porasle.

Uz rastuću potražnju za digitalnim tehnologijama, IT sektor u BiH pokazuje brz razvoj. Prosječna mesečna plata u ovoj oblasti je oko 1.500 eura neto. U tradicionalno jakoj prerađivačkoj industriji, prosječne plate su oko 900 eura mjesečno, a u građevinskom sektoru koji je u ekspanziji oko 1.000 eura.

Sjeverna Makedonija nalazi se na posljednjem mjestu sa prosječnom mjesečnom neto platom od 643 eura, dok je bruto zarada bila 960 eura. I u Sjevernoj Makedoniji najbolje plate su u IT sektoru, od 800 do 1.000 eura neto. Istovremeno, prosječne plate u poljoprivredi su od 300 do 400 eura, a u obrazovanju i zdravstvu od 400 do 500 eura.

Kada je riječ o zemljama EU, prosječne plate su najviše u Danskoj, a najniže u Bugarskoj. Prema podacima LPG iz Bugarske, prosječna bruto mjesečna plata u Sofiji je oko 1.400 eura, što rezultira neto zaradom od oko 1.000 eura. U ostatku Bugarske bruto plata je oko 1.000 eura.

Prosječna mjesečna neto zarada u Danskoj iznosi 4.149 eura, dok je bruto plata 6.093 eura. Ove brojke odražavaju visok nivo ekonomskog razvoja i životnog standarda u Danskoj. Neto plate u IT industriji u prosjeku su oko 5.000 eura, a u zdravstvenom sektoru oko 4.500 eura i u obrazovanju oko 4.000 eura.

