Radnici u Federaciji BiH željno čekaju neradnu nedjelju

Vlada Federacije BiH u decembru prošle godine utvrdila je Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Riječ je o potpuno novom zakonu, usklađenom sa aktima Evropske unije, a između ostalog bavi se i pitanjem zabrane rada nedjeljom, piše biznis.ba.

Ukoliko bi se ova zakonska regulacija uvela u Federaciji BiH, to bi značilo da radnici u trgovinama i drugim prodajnim objektima neće raditi nedjeljom i praznicima. Stav Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine je da je to značajan korak naprijed u poboljšanju statusa radnika u ovom sektoru.

“Od kada je tema neradne nedjelje postala aktuelna, ne prođe ni dan da neko od radnika ne pita kad će to postati realnost. To dovoljno govori o tome koliko radnici željno čekaju tu slobodnu nedjelju. Nadamo se da će ovo pitanje što prije doći na dnevni red Parlamenta FBiH i da su zastupnici svjesni odgovornosti i obaveze prema radnicima u trgovini. Također se nadamo da oni zastupnici koji ovo pitanje zloupotrebljavaju u ličnom ili ko zna čijem interesu neće moći zaustaviti proces koji radnici toliko dugo čekaju i koji će sigurno imati pozitivan učinak na svakodnevni život onih koji plate zarađuju u trgovini”, kaže za O Kanal Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH (STBiH).

Dio novca koji bi se potrošio za vikend, potrošit će se neki drugi dan, pa ova odluka neće pretjerano utjecati na ekonomiju naše zemlje, smatra ekonomista Sanel Halilbegović. On vjeruje da će neradna nedjelja dovesti do još većih gužvi u trgovinama tokom radnih dana, da će biti neophodno zaposliti više ljudi, odnosno otvoriti više kasa, te izražava sumnju u naše poslodavce da će to i omogućiti.

