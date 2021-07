Higijeničarka prima platu od 475 KM dok ministar kome čisti kancelariju prima platu od 10.000 KM!

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine uputio je pismo liderima političkih stranaka Bakiru Izetbegoviću (SDA), Draganu Čoviću (HDZ), Željku Komšiću (DF) i Miloradu Dodiku (SNSD) od koji se traži “da poduzmu hitne korake na zaštiti državnih institucija BiH, zaštititi ljudskih prava i dostojanstva zaposlenih u institucijama BiH, na način da se prijedlog Budžeta za 2021. godinu ponovo vrati u redovnu proceduru sa osnovicom za obračun plate 535 KM, koja im je smanjena prije 10 godina”.

U Sindikatu se nadaju se da će lideri vladajućih stranaka utjecati na Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i zatražiti hitno potpisivanje Kolektivnog ugovora.

“Očekujemo da ćete, u buduće, dati bezrezervnu podršku u odbrani dostojanstva uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, a samim tim i države Bosne i Hercegovine. Napominjemo da ovakav omalovažavajući položaj nećemo više trpjeti”, navodi se u saopćenju.

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH napominje da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo budžet za 2021. godinu i uputilo ga u dalju proceduru, uz zaključak da se pokrene procedura povećanja najniže plate za policijske službenike i vojnike.

“Poznata vam je činjenica da će budžet vrlo brzo biti usvojen u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine sa ponižavajućom i uvredljivom osnovicom za obračun plate od 475,69, što je kontinuitet od 10 godina omalovažavanja rada i dostojanstva svih zaposlenih u državnim institucijama Bosne i Hercegovine. Poznata vam je činjenica da zaposleni u državnim institucijama na nižim nivoima vlasti, (entitetskim i kantonalnim) imaju 20 do 30 posto veće plate za isti posao koji obavljaju u odnosu na zaposlene u institucijama na državnom nivou. Iz zaključka Predsjedništva BiH proizilazi činjenica, bez obzira što je zaključak teško realizovati do kraja godine u okviru zakonskih procedura, da članovi Predsjedništva raspolažu sa informacijama da u državnim institucijama postoje zaposleni koji rade u policijskim organima i vojsci”, navode iz Sindikata.

Sindikat smatra da je poražavajuća činjenica da isti ti članovi Predsjedništva ne znaju da državne institucije čine i državni službenici i zaposlenici, te da je dugogodišnja politika vladajućih stranaka omalovažavanja i urušavanja državnih institucija dovela do situacije da zaposleni sa svojim ličnim primanjima, već duže vrijeme, nisu u mogućnosti prehraniti svoje porodice.

“Samohrana majka, higijeničarka, prima osnovnu platu u iznosu od 475 KM, dok ministar kome čisti kancelariju prima platu u iznosu 10 plata higijeničarke, i plus ostale beneficije. Vozač vaših ministara, prima osnovnu platu u iznosu od 760 KM, dok ministar kome je on na usluzi svaki dan u mjesecu, prima šest plata vozača, i plus ostale beneficije”, navodi se u saopćenju upućenom liderima vodećih stranaka u BiH.

