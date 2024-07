10 najtraženijih poslova za strance u Dubaiju

Sa platama bez poreza, visokim životnim standardom i odličnim mogućnostima za posao, UAE su popularan izbor među profesionalcima, a ovo je 10 najtraženijih zanimanja.

Life Coach (lični i profesionalni treneri)

Ponekad se ljudi izgube u planiranju svog ličnog i poslovnog života, ne znaju kako da se nose sa problemima, stresom ili da se efikasno upravljaju ka svojim ciljevima… I zbog toga traže pomoć od ličnih i profesionalnih trenera, koji im pomažu da razviju svoje prednosti i prevaziđu slabosti. Life Coach je u posljednje vrijeme jedna od najpotrebnijih profesija, posebno u Dubaiju, napominje Propertyfinder.ae.

Uobičajena godišnja plata Life Coach-a u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je 269.927 AED, što je skoro 67.500 evra, a najbolje kompanije za taj posao su Daniella Smith Coaching, Noomii, Zeta Iarvood Life Coaching.

Frilenseri – kreatori digitalnog sadržaja

Društveni mediji i digitalne platforme postale su suštinski dio našeg života. Svakodnevno pratimo mnoge blogere i pretplaćujemo se na Youtube kanale u različitim oblastima. Shodno tome, digitalni sadržaj je sada veliki i važan posao, pa su i u UAE jako traženi kreatori digitalnog sadržaja.

Prosječan prihod je 6.250 AED mjesečno, odnosno oko 1.560 evra, a top kanali su Instagram i Youtube.

Kreativci

Ako je vaše polje povezano sa umjetnošću, dizajnom, pisanjem ili fotografijom – sada je vaše vrijeme u UAE. Različitim kompanijama i agencijama uvijek su potrebni različiti kreativci, grafički dizajneri, fotografi i pisci kreativnog i inovativnog stila. Postoji mnogo specijalizovanih poslova u tom okviru kreative, što vam pruža širok izbor da pronađete ono što želite i zaradite radeći ono što volite.

Što se tiče plata, fotografi su plaćeni od oko 2.700 do 5.745 evra zavisno od iskustva, grafički dizajneri uzimaju od 11.240 evra do 15.500 evra; prosječna plata konsultanta za umjetnost je više od 36.000 evra, ilustratora od 34.500 do 58.500 evra.

Top kompanije za kreativce su: Punch Advertising Design, SEO Out of the Box, GI – Graphic International, Daralfan.

Specijalisti za marketing i društvene medije

Ako radite kao SEO stručnjak ili u bilo kojoj oblasti marketinga i društvenih medija, nove kompanije i tržišta pokreću se u UAE, tako da nužno moraju da plasiraju svoj brend koristeći marketinške tehnike i društvene medije. Društveni mediji su neophodni za razvoj poslovanja, pa su specijalisti među najtraženijim posebno u Dubaiju.

Raspon plata u toj branši je od 4.500 evra, do čak 20.200 evra, zavisno od iskustva i pozicije, a vrhunske kompanije su EDS FZE, Bruce Clay Inc, Amplify Dubai, Smart Click, EDirect.

Medicinski i zdravstveni radnici

U UAE postoji oko 180 medicinskih centara i škola koje nude sertifikate, jer im je rad u oblasti medicine veoma važan i kao vrhovni cilj postavljaju brigu o svojim ljudima. Zato će sve što ima veze s medicinom nastaviti da raste, unapređuje se, a radnici će biti traženi.

Za medicinske radnike očekivane plate trenutno su od 2.100 do 6.500 evra, a za ljekare opšte prakse od 4.200 do preko 17.500 evra.

Najperspektivnija mejsta za rad su NMC Health, Sublime Homecare, Mediclinic, Florida Homecare, Universal Hospital, MedCare i American Hospital Dubai.

Osoblje u zdravstvu

Svakako da doktori i medicinske sestre imaju veliku ulogu, ali teško bi mogli bez onih koji rade „iza kulisa“ u zdravstvu – u posljednje vrijeme povećana je potražnja za pomoćnim zdravstvenim osobljem. Laboratorijski i zdravstveni asistenti, menadžeri klinika i drugi su najtraženiji poslovi u UAE prema Linkedinu.

Raspon plata za ove poslove je od 1.100 do 6.400 evra, a najbolje bolnice Al Zahra Hospital, Canadian Specialist Hospital, Saudi German Hospital i NMC Royal Hospital.

Stručnjaci za e-trgovinu

E-trgovina postaje dominantna industrija, svi smo skloni da kupujemo skoro sve onlajn. Sajtovi za kupovinu svakodnevno rastu, pa su specijalisti za e-trgovinu postali veoma traženi.

Specijalista za e-trgovinu zarađuje preko 800 evra, a na višim pozicijama od 2.700 do 9.400 evra.

Top kompanije za onlajn trgovinu su Elogic Commerce, Groupon, Aliexpress, Awok, Noon, Namshi, Amazon.ae.

Specijalisti za razvoj poslovanja i prodaju

Održavanje poslovanja na pravom putu zahteva kontinuirani razvoj radnih planova, a tržište rada UAE svjedoči ogromnom porastu potražnje za stručnjacima koji se bave razvojem poslovanja i prodaje. Jedan od mogućih razloga je to što je vlada dozvolila međunarodnim investitorima i preduzetnicima da započnu svoj posao bez potrebe za lokalnim partnerima.

Mlađi saradnik za razvoj poslovanja (0-4 godine iskustva) zarađuje preko 2.400 evra, viši saradnik preko 5.250 evra, a menadžer poslovnog razvoja od 3.000 do 12.100 evra.

Top kompanije su GEC, MCRC, Occidental, Al Futtaim, Xerox.

Online novinari

U posljednje vrijeme onlajn novinarstvo je u usponu, a i pored toga, većina poznatih časopisa ima svoju internet stranicu tako da ima dosta mjesta za onlajn novinare i urednike, čak i bez mnogo iskustva.

Novinari zarađuju od 2.750 evra do 6.000 evra, urednici od 3.750 do 7.500 evra, a najjače kompanije su Reporters Media Training and Production, Gulf Business, Emirates Women, Khaleej Times.

Prevodioci

Brojni narodi žive zajedno u UAE, tako da prevodioci imaju dosta posla. U posljednje vrijeme su potrebni prevodioci engleskog jezika, posebno u oblasti medicine. Ne samo to, u slučaju da je vaša specijalnost pismeni prevod, korporacije traže pravne prevodioce da im pomognu u izradi ugovora i drugim zadacima.

Plate prevodioca su od 2.220 do 6.750 evra, a preporučene kompanije Multilingual Connections, Elite Legal Translation Services, Torjoman, Rephraserz Media and Communication Services, Alafranga Language Solutions, prenosi Espreso.

Facebook komentari