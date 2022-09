Premijer Crne Gore zatražio set mjera štednje električne energije.

Premijer crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović zatražio je tijekom današnje sjednice vlade u Podgorici da se što prije pripremi set mjera štednje električne energije.

Abazović je kazao kako bi Ministarstvo kapitalnih investicija u što kraćem roku trebalo pripremiti prijedlog mjera uštede električne energije.

“Ovdje ne govorim o privatnim osobama i kućanstvima, ali makar ono što je u javnoj domeni što je korištenje javnog sektora kroz javnu rasvjetu, kroz ono što koristi i vlada. Mislim kako trebamo pokušati biti racionalni”, kazao je Abazović te dodao da građani u toj zemlji plaćaju 12 puta manju cijenu energije od one koju vlada plaća za uvoz.

“To dovodi do toga da se gomilaju gubici što je logično, koji se trebaju nadoknaditi ako dopusti hidrološka situacija. S obzirom na to da cijena struje vrtoglavo raste mislim kako je primjereno da Ministarstvo donese prijedlog i da taj apel ide i prema građanima”, kazao je Abazović.

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić rekao je da je potrebno napraviti ukupan krizni plan mjera zbog nestašice namirnica, prenosio Radiotelevizija Crne Gore.

“Kada pogledamo regiju u prvom susjedstvu je, neki mediji kažu nestašica, a neki nedostatak mlijeka. Izvoze ga Austriji po većim cijenama. Moramo što prije dati plan krizne opskrbe pa ga makar nikad ne upotrijebili”, kazao je Krivokapić, piše N1.

