Kripto tržište pod snažnim prodajnim pritiscima

U New Yorku spadaju novi rekordi, a u Evropi ishod izbora u Francuskoj i Engleskoj nije donio veću kolebljivost. Puno je turbulentnije na tržištu kriptovaluta, piše biznis.

Panevropski indeks STOXX 600 prošle sedmice dobio je postotni bod na vrijednosti. Prvi krug francuskih izbora i uspon krajnje desnice bio je očekivan, moglo bi se zakomplikovati nakon drugog kruga. Reakcija Na Londonskoj berzi u petak na pobjedu laburista isprva je bila umjereno optimistična, na pozitivnoj strani kursa istaknute su građevinske firme, kao one koje se bave gradnjom poridičnih kuća (Persimmon, Taylor Wimpey, Vistry).

Jedna od želja laburista je da se u Velikoj Britaniji u sljedećih pet godina izgradi 1,5 miliona novih kuća. Ne, do kraja trgovanja u petak, FTSE100 nije uspio zadržati svoj početni rast, izgubivši gotovo pola postotka. U SAD-u su indeksi S&P 500 i NASDAQ dosegli novi rekordni nivo. Novi izvještaj s tržišta rada kaže da je stopa nezaposlenosti u SAD-u porasla za 4,1 posto u junu, povećavajući vjerovanosću da će Fed smanjiti kamatne stope u julu.

Bitcoin (kao njim i cijelo kriptotržište) pod snažnim je prodajnim pritiskom, pa je cijena kriptovaluta u posljednjih sedam dana pala između 10 i 20 odsto. Još u junu su se vidjele negativne smjernice, iako je cijena bitcoina povremeno rasla znatno iznad 60 hiljada dolara i tržište je djelovalo prilično stabilno. Sve do prije nekoliko dana kada je bitcoin u petak probio nivo podrške i pao ispod 54.000 dolara, čime je bio samo 27 odsto viši nego na početku godine. Do naveče se desio oporavak i rast iznad 58 hiljada.

Nekoliko je razloga pada, a najvažniji je Mt. Gox, koji je propao prije više od deset godina, ali će ipak svojim “nesrećnim” kupcima vratiti bitcoin u vrijednosti od oko osam milijardi dolara. Prvi povrati već su krenuli. Pa, kupci su do sada bili nezadovoljni. Onoga trenutka kada je postalo jasno da će šteta biti naplaćena, pokazalo se da je riječ o izuzetnoj istrazi.

U vrijeme sloma berze Mt., vrijednost jednog bitcoina bila je Gox (koji je u to vrijeme kontrolisao 80 posto transakcija u bitcoin dolarima) u februaru 2014. iznosio je samo oko 600 USD, no sada je gotovo više puta, prenosi Bankar me.

Malo je sumnje da će ti kupci prodati većinu vraćenih bitcoina (ukupno 141 hiljada, što je 0,7 posto ukupne ponude bitcoina) i veseliti se izuzetno isplativom ulaganju, što će uzrokovati snažan prodajni pritisak i daljnju pad cijene bitcoina. Pritom dodajemo da je njegova njemačka vlada već digla paniku prebacivanjem 1.500 bitcoina na razne mjenjačnice (ne namjerava ih nužno prodati, ali ipak), dok je američka vlada na mjenjačnice prebacila 3.375 zaplijenjenih etera.

