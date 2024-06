Stroga pravila: Šta iz BiH smijete unijeti u EU?

Što smijete, i u kojim količinama, unijeti iz Bosne i Hercegovine prilikom putovanja u Hrvatsku ili druge zemlje EU?

Kako je za Faktor izjavila Darjana Maglov iz UNO-a, svaki građanin BiH može nositi osobni prtljag koji je oslobođen od plaćanja uvoznih davanja. Osobni prtljag uključuje robu u razumnim količinama za osobnu upotrebu, koja je neophodna putniku tijekom njegovog putovanja. Poput obuće, odjeće, higijenskih potrepština, kolica za bebe, trotineta i sličnih predmeta.

“Roba u osobnom prtljagu putnika koja je namijenjena njihovim osobnim potrebama i potrebama njihovih obitelji, te nije predviđena za preprodaju, oslobođena je plaćanja uvoznih davanja ako njena ukupna vrijednost ne prelazi 300 eura u drumskom prometu, odnosno 430 eura u zračnom i pomorskom prometu”, rekla je.

Putnici mlađi od 15 godina oslobođeni su plaćanja uvoznih davanja na prtljag čija ukupna vrijednost ne prelazi 150 eura, prenosi hercegovina.info. Vrijednost osobne prtljage računa se po putniku i ne može se dijeliti između putnika. Ako vaša osobna prtljaga prelazi dozvoljeni iznos, vi snosite odgovornost za prekoračenje i ne možete podijeliti taj iznos s drugom osobom u automobilu.

“Roba mora biti nekomercijalnog karaktera, što znači da količina ukazuje na to da je namijenjena za privatnu, osobnu ili obiteljsku upotrebu. Drugim riječima, to je roba koja nije predviđena za prodaju, već ona koju nosimo sa sobom i koja nam je potrebna za putovanje,” objasnila je Maglov.

Strogi propisi

Prilikom putovanja u susjednu Hrvatsku ili druge zemlje EU, dozvoljeno je unijeti najviše dvije kutije cigareta.

“U suprotnom, one koji prekrše ovo pravilo očekuje visoka kazna. U drumskom i željezničkom prometu dozvoljeno je prenijeti 40 cigareta, 20 cigarilosa, 10 cigara ili 50 grama duhana. U zračnom prometu, ako putujete iz BiH u Hrvatsku avionom, dozvoljeno je ponijeti 200 cigareta, 100 cigarilosa, 50 cigara ili 250 grama duhana. Moguće je kombinirati ove duhanske proizvode, ali ukupna količina ne smije premašiti dozvoljeni limit. Rakija, vino i pivo moraju imati deklaraciju i ne smiju biti domaći proizvodi,” dodala je Maglov.

U drumskom prometu dozvoljeno je unijeti: jednu litru alkoholnih pića s udjelom alkohola većim od 22 posto, dva litra alkoholnih pića s udjelom alkohola 22 posto ili manje, četiri litra vina ili 16 litara piva.

U zračnom prometu dozvoljeno je unijeti: jedan litru alkoholnih pića s udjelom alkohola većim od 22 posto, do dva litra alkoholnih pića s udjelom alkohola 22 posto ili manjim, četiri litra vina ili 16 litara piva.

Iz UNO-a napominju da Europska unija ima stroge zdravstvene propise kako bi spriječila širenje bolesti koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, životinja i biljaka. Dodaju da za unos hrane iz EU-a nema ograničenja, dok za hranu i prehrambene proizvode iz trećih zemalja morate poštovati količinska ograničenja.

“Ako putujete iz BiH u Hrvatsku ili neku drugu zemlju članicu EU, ne smijete unijeti meso i mliječne proizvode. Dozvoljeno je unijeti do 2 kilograma mlijeka u prahu za dojenčad, hrane za dojenčad, posebne hrane koja se koristi iz medicinskih razloga, te hrane za kućne ljubimce koja se koristi iz zdravstvenih razloga. Također, možete prenijeti do 20 kilograma svježe, očišćene, suhe ili kuhane ribe, školjki i puževa, te do 2 kilograma jaja i meda,” zaključila je Maglov.

