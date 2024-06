Na Balkan stiže poznati francuski market

Osim Lidla koji se širi u Srbiji, a najavljuje ulazak na tržišta Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, posljednjih mjeseci se govori i o planovima francuskog lanca marketa Carrefour.

Bloomberg Adria javlja da bi ovaj, jedan od najvećih svjetskih maloprodavaca po prihodima – mogao da stupi na srpsko tržište.

“Možemo da vas obavijestimo da naša grupa nastavlja da sprovodi strategiju razvoja definisanu strateškim planom za period do 2026. godine, koji ima cilj otvaranje prodavnica u 10 novih zemalja”, poručili su iz Carrefoura za Bloomberg Adriu, ne precizirajući koje su to države u pitanju, prenosi Bankar me.

“U ostvarivanju ove strategije razvoja, srpsko tržište i balkanski region bi mogli biti interesantni za Carrefour Group do 2026. godine”, dodali su

Također su podsjetili da je Carrefour International Partnership – odgovoran za razvoj saradnje grupe sa lokalnim partnerima kroz franšizne ugovore – nedavno objavio povratak u Grčku i Bugarsku, gdje je već otvoreno nekoliko desetina prodavnica, piše biznis.

Facebook komentari