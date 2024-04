Murphy o Južnoj interkonekciji i ovisnosti od Rusije: Vrijeme za BiH ističe!

Medijima se uoči početka samita obratio Ambasador SAD u BiH Michael Murphy, piše biznis.

– BiH ima samo jedan gas, previše je to rizika, pogotovo jer je to ruski gas, a to država ne smije sebi dozvoliti. Benefiti od drugog izvora gasa su veliki i izazvat će nezavisnost od ruskog gasa i zbog toga nemamo više vremena i to moramo uraditi sada! To će čak izazvati i nova radna mjesta i priliku za ljude u ovoj zemlji. Energija je pokretač svega i mi moramo gledati na to kao ključni benefit također, rekao je Murphy na početku samita.

On je poručio kako je energetski sektor u BiH prilično neuređen i neusklađen te je pozvao na hitno djelovanje kako bi se ostvarila diverzifikacija prirodnim gasom, odnosno kako bi BiH izbjegla posljedice koje može imati zbog ovisnosti o Rusiji.

– Potrebno je u Federaciji BiH usvojiti zakon o Južnoj interkonekciji i aplicirati za sredstva prije nego to bude zauvijek izgubljeno, rekao je Murphy.

Dodao je da je potrebno uraditi brojne i sveobuhvatne reforme u ovom sektoru.

– Prije nego bude prekasno. Sat za BiH otkucava, rekao je Murphy te dodao da je to moguće uraditi ako politički lideri budu posvećeni tom cilju i saradnji na njegovom ostvarivanju.

– Energetski sektor je ključni faktor stabilnosti BiH. On osigurava da vam niko ne može isključiti svijetlo ili grijanje tokom zime, rekao je Murphy.

Facebook komentari