Hoće li Netflix još jedanput povećati cijenu pretplate?

Netflix će ove godine ponovno povećati cijene svojih pretplatničkih paketa. A to bi moglo ubrzati rast tvrtkinih prihoda i dobiti, stoji u analizi UBS Securities analitičara.

Prošlog listopada, Netflix je povećao cijenu Basic pretplate s 9,99 dolara na 11,99 dolara mjesečno u SAD-u, a korekcija cijena napravljena je i za tržište Velike Britanije i Francuske. Netflix još nije objavio konkretne planove za povećanje cijena pretplatničkih paketa u 2024. Ali, izvršni direktori kompanije su izjavili da je novi rast cijena – moguć, prenosi Poslovni puls.

Suosnivač i su-izvršni direktor Netflixa Greg Peters nedavno je objavio kako je prošle godine streaming platforma “uvelike odgodila povećanje cijena” dok je uvodila program plaćanja dijeljenja. “Jer smo to smatrali oblikom zamjene za povećanje cijena. Sada kada smo to prošli, možemo nastaviti s našim uobičajenim pristupom povećanjima cijena. Vidjeli ste da smo to radili u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj. Ta se promjena odvijala bolje nego što smo predviđali.”

“Nastavit ćemo pratiti druge zemlje i pokušati procijeniti kada smo isporučili dovoljno dodatne zabavne vrijednosti. Kako bismo zamolili naše korisnike da malo više plate kako bismo održali taj pozitivni mehanizam i ostali u mogućnosti investirati u produkciju sjajnih filmova, serija i igara za pretplatnike.”

Netflix je prošle godine dobio čak 29,5 milijuna novih pretplatnika.

“Iako očekujemo usporavanje rasta, vjerujemo da Netflix još uvijek ima značajan prostor za rast jer nastavlja pretvarati korisnike u plaćene pretplatnike”, napisali su UBS-ovi analitičari, piše financa.

Facebook komentari