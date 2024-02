Ako želite više zarađivati usavršite ove vještine

Edukacije i usavršavanja koštaju, no vaš je uspjeh prvenstveno stvar uloženog vremena i truda.

Predlažemo vam da si odredite realni rok, primjerice godinu dana kako biste ostvarili svoje financijske ciljeve. „This time next year we’ll be millionaires“, govorio je Del Boy i pošlo mu je za rukom.

No, prije nego što krenete u akciju, važno je da iz vokabulara i života izbacite isprike poput: “Nemam vremena” i “Sutra ću”. Dok ste sami sebi saboter, nema te vještine koja će vam pomoći.

A sad krenimo s poslom. Poradite na vještinama koje donosimo u nastavku.

Vještina da se usredotočite na ono što radite

Bezbroj je genijalnih ideja kako zaraditi novac, no sve su one beskorisne ako se potpuno ne posvetimo njihovoj realizaciji. Izađite iz kategorije ljudi koji stvaraju planove, a nikada i ne realiziraju. To je uzaludno trošenje energije.

U konačnici, nije važno što radite, nego kako to radite. Isti posao obavit će dvije osobe sasvim različito. Jedna će mu se potpuno posvetiti i pružiti kvalitetu pa si time osigurati posao i razviti biznis, druga će ga odraditi ofrlje i nakon nekog vremena zatvoriti tvrtku.

Tajna je u tome da se naučite posvetiti u potpunosti onome što radite. Bilo da se radi o razvijanju posla, učenju novih vještina ili jačanju odnosa, tajna je u fokusu.

Budite proaktivni

Novac ne pada s neba. Osim ako ste izuzetne sreće pa dobijete na lotu ili vam tetka iz Kanade, za koju nikada niste čuli, ostavi bogatstvo. No, spustimo se natrag na zemlju.

Raspitajte se o mogućnostima napredovanja kod svog poslodavca, a ako takvo što ne postoji, istražite bolje plaćena radna mjesta kod konkurencije. Preuzmite dodatne odgovornosti, pokažite svome poslodavcu koliko vrijedite, ne podcjenjujte se. Ovo posljednje također je vještina koja se uči.

Cijenite svoj rad

Kako biste mogli cijeniti svoj rad, morate biti zadovoljni time kako ga radite, a to znači – usavršavati se u poslu, truditi se odraditi ga najbolje moguće, pružiti kvalitetu.

Kada vas pohvale za odrađeno, a još bolje kada ne ostane samo na pohvali, već vas i nagrade financijski, i sami ćete spoznati svoje vrijednosti te svoje vještine, proizvode ili usluge više naplatiti. Bit ćete u boljoj poziciji za pregovaranje.

Naučite pregovarati o plaći

Prije, no što dođete kod novog poslodavca na razgovor, istražite kakve su plaće u vašoj industriji, naravno u području u kojem živite. To će vam pomoći da stvorite realna očekivanja, što je ključno za uspješne pregovore.

Uzmite u obzir i svoje iskustvo u poslu te dodatne vještine. Pripremite za pregovore o plaći konkretne primjere kako ste pridonijeli poslovanju bivšeg poslodavca.

Budite fleksibilni i spremni na dodatne pregovore. Ako novi poslodavac ne može dati vam plaću koju tražite, predložite mu da vam umjesto novca omogući različite beneficije – rad od kuće, edukacije, bonus, fleksibilno radno vrijeme.

I još jedan trik – kad smo kod brojki, tražite uvijek malo više, kako biste si osigurali prostor za pregovaranje, a poslodavcu dali do znanja da ste svjesni svoje vrijednosti.

Naučite upravljati financijama i planirati budžet

Uvijek biste trebali znati s koliko novca raspolažete te imati godišnji i mjesečni financijski plan koji će sadržavati sve vaše troškove, investicije i prihode. Tek tada razumjet ćete svoju financijsku situaciju, na vrijeme staviti sa strane novce za, primjerice, registraciju automobila i tehnički pregled i izbjeći odlazak u minus.

Monetizirajte hobi ili vještine koju već posjedujete

Hobi je sjajna stvara – opušta, potiče kreativnost, jača fokus (sjetite se s početka teksta koliko je fokus važan za uspjeh). Hobi može biti i dodatna zarada pa čak i pravi posao. Ispitajte tržište i ponudite drugima ono što radite iz gušta. Na cijeni su i digitalne vještine, ako ste dobri u nekoj od njih, ne čekajte ni trenutka, već kao freelancer se prijavite za neki od brojnih poslova u online domeni.

Također, stanje na računu možete popraviti i radom u fušu. Nakon posla, umjesto da zalegnete na kauč, odradite još koji sat u vlastitom aranžmanu, piše profitiraj.

