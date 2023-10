Pelet košta 500 KM po toni: Je li ovo postalo najneisplativije sredstvo za grijanje?

Visoke temperature ove jeseni odgovaraju građanima, jer prolongiraju grijnu sezonu, dok proizvođačima peleta ne idu u prilog, piše Bh-index.

Neki građani već su spremni za hladne dane, dok drugi čekaju da pripreme ogrjev. Pelet, doskoro jedan od poželjnijih energenata, zbog varijacija na tržištu neki građani mijenjaju za alternativne načine grijanja. Zbog toga, ali i zbog izgubljenih kupaca u Evropskoj uniji koji su prošle godine, zbog zabrane izvoza, pronašli nove dobavljače, našli su se u problemu proizvođači peleta.

Nije bilo tako davno kada su se građani rado odlučivali za grijanje na pelet zbog prihvatljivih cijena, međutim, sada je situacija sa peletom drugačija.

U kotlovnici Sarajlije Mehe Bašića, tone peleta koje Meho posjeduje zaliha su od prošle godine. Sada služe kao rezervni način grijanja jer se Meho već dvije godine grije na struju. Kaže, pelet nije isplativ, čak ni sa nižim cijenama u odnosu na prošlogodišnje.

Nisam kupovao jer je pelet prošle godine bila tolika cijena da stvarno se to nije isplatilo. Ja sam se 90 odsto grijnog perioda grijao na struju i duplo jeftinije je koštalo nego što bi koštala pelet-kaže Meho.

I građani koje je BHRT anketirao spremni su za zimu, većina se griju na drva i struju.

Potražnja za peletom i ogrjevnim drvetom kako na domaćem tako i na stranom tržištu veoma je loša, zbog čega se neki proizvođači odlučuju i na obustavu proizvodnje.

Kako sada bilježimo visoke temperature, nije još došlo do neke potrebe za grijanjem samim tim nema neke velike potražnje, to je i nas dovelo da radimo sa smanjenim kapacitetima-ističe menadžer preduzeća ‘Drvosječa’ Muhamed Helać.

Evo i neki od proizvođača koji su bili orijentisani na neke krajeve Italije, na jug Italije konkretno proizvođači iz Hercegovine imaju jako puno problema, nemaju nikakvih upita čak razmišljaju o obustavljanju proizvodnj- navodi Goran Ivanović iz Asocijacije certificiranih proizvođača peleta BiH.

U Sarajevu je prije dvije godine najavljena izgradnja tvornice peleta. Bivši ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić kazao je da se nada da će projekat koji je on započeo biti završen, jer bi mnogo značio za Sarajevo.

Koliko znam sprovode se aktivnosti intenzivno na realizaciji tog projekta za koji smatram da je opravdan iz više razloga zato što će to doprinijeti unaprijeđenju naših šuma-stava je bivši resorni kantonalni ministar.

Proizvođači peleta apelovali su na sve one koji to nisu učinili da što prije nabave pelet, jer je moguće da će cijene tokom zime biti povećane, ali da to neće biti veliki udar na džepove građana. Istakli su da ne bi trebalo biti nestašice ovog energenta. Cijena peleta u Sarajevu trenutno iznosi od 500 do 520 KM po toni.

