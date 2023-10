Neboder od 100 metara: Sprema se izgradnja jednog od najvećih kompleksa u FBiH

Na Trgu rudara u Zenici uskoro bi trebala početi gradnja stambeno-poslovnog kompleksa višemilionske vrijednosti. Ovo će biti jedan od najvećih kompleksa ove vrste u cijeloj Bosni i Hercegovini, piše BiznisInfo.ba.

Projekt podrazumijeva četiri etaže u zemlji, četiri lamele spratnosti od dva do osam spratova (plus prizemlje), te toranj P+31 visok 100 metara.

Radi o 7.053 kvadratna metra poslovnih prostora, 403 stambene jedinice i 635 parking mjesta.

Investitor je kompanija Euro-mont Zenica. Direktor ove kompanije, Šefik Smlatić, kazao je za BiznisInfo.ba da su trenutno u fazi ishodovanja građevinske dozvole.

Foto: IN/OUT Arh. Studio

– Ja računam da smo pri kraju. Dok ne dobijemo građevinsku dozvolu, dok ne bude pravosnažna, mi nećemo ništa početi. Predali smo za načelnu građevinsku dozvolu prije nekih 15 dana, s obzirom da se radi o složenom projektu. Čim to dobijemo, onda predajemo za prvu dozvolu kompletiranu građevinsku dokumentaciju, radi se revizija i sve ono što se radi – pojasnio nam je Smlatić.

Vrijednost kompletne investicije, prema njegovim riječima, kreće se oko 100 miliona KM.

Što se tiče rokova izgradnje, kazao je da je rok za fazu A tri godine, a za fazu B, odnosno neboder, dodatne dvije godine.

– Dakle, za cijeli projekt rok je pet godina i nadam se da ćemo uspjeti, ustvari moramo naprosto radi finansija. Nadamo se ćemo dobiti prvu građevinsku dozvolu u martu, jer ostalo smo sve već na neki način pripremili, i pregovore s izvođačima, dobavljačima… – ističe naš sagovornik.

Radovi bi, dakle, trebali krenuti u proljeće.

– Ogroman je to projekt, ogromna je garaža, četiri etaže u zemlji, tako da to traži kompleksnu pripremu i infrastrukturu koja će biti u stanju da prati to sve – zaključuje Smlatić, piše Biznisinfo.ba.

