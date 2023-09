Leti li Ryanairom samo sirotinja?

Oni koji su i te kako pazili koliko će potrošiti u životu, pa i na putovanjima.

No, već odavno nije tako. Ryanairom danas putuju svi slojevi stanovništva, pa čak i poslovni ljudi, piše Zamaaero. Još 2013. Ryanair je objavio da su 22 posto njegovih putnika poslovni putnici.

Upravo radi toga je Ryanair 2014. pokrenuo business tarifu (Business Plus) koja je omogućavala putniku 20 kg prtljaga predanog u prtljažnik, prioritet u ulasku u avion, prioritet kod sigurnosnog pregleda na nekim aerodromima, premium sjedala (redovi 1-5, te 16-17 koji imaju širi razmak radi izlaza za nuždu), te besplatnu promjenu putovanja.

Ovu tarifu Ryanair ima i danas. Naime, prilikom kupovine putnik može birati basic tarifu (putovanje sa ruksakom 40x25x20 cm), Regular tarifu uz nadoplatu od 20 do 31 eura (10 kg prtljaga u avion veličine 55x40x20 cm, prioritetan ulazak i izbor sjedala od 18 do 33 reda), Plus uz nadoplatu od 28 do 37 eura (20 kg predane prtljage, kofer od 10 kg u kabinu i prioritet kod ulaska, te izbor sjedala u redovima 18-33, besplatan check-in na aerodromu), ili Flexi Plus uz nadoplatu od 73 do 85 eura (sve naprijed spomenuto, izbor bilo kojeg sjedala, pa i onog sa širim razmakom, besplatna promjena leta, prioritetan prolazak na sigurnosnom pregledu).

Zašto Ryanair ima sve više bogatijih putnika i poslovnjaka na letovima. Dva su razloga.

Prvi je što Ryanair ima ogroman broj letova, preko 3.000 letova dnevno, 92 baze diljem Evrope i Sjeverozapadne Afrike, te brdo P2P nonstop letova. Putnik može putovati nonstop, tj. bez presjedanja između velikog broja aerodrome, najčešće onih koji nisu primarni.

Tako putnik iz Zagreba može putovati za Manchester, Dublin, Basel, Bergamo, Gothenburg, Karlsruhe, Malagu, Maltu, Napulj, Paphos, Oslo, Bratislavu, Brindisi, Malmo, Solun, Sofiju, Podgoricu… Dok nije došao Ryanair putnik je za ove destinacije morao putovati sa presjedanjem u Frankfurtu, Minhenu, Zurichu, Beču, Parisu, Amsterdamu, Londonu, Varšavi ili Istanbulu.

Poslovni putnik želi štedjeti vrijeme puta, on se ne želi mrcvariti sa presjedanjem. Njemu je P2P linija i te kako važna. Iz velikih baza Ryanaira putnik ima preko 100 direktnih linija, u Londonu i preko 150 linija.

Drugi razlog je što putnik danas koji ima i puno novaca rezonira da ne želi za 2 sata leta dati 200 eura više za kartu. On će taj novac radije potrošiti na destinaciji. I ovo je sve češće razmišljanje putnika.

Konačno, legacy carrieri danas ne nude puno više za bitno veći novac. Razmak sjedala je gotovo isti, na letu se više ne dobiva ništa osim malo vode i minijaturni snack, sve ostalo se plaća, zaključuje se u tekstu.

Facebook komentari