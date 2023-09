Košarac: Privrednici od sljedeće godine oslobođeni carina za uvoz određenih repromaterijala

On je naveo da je to omogućeno današnjim usvajanjem na sjednici Vijeća ministara BiH odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do 31. decembra 2024. godine.

Košarac je istakao da je ovo jedna od snažnijih mjera koje podržavaju napore entitetskih vlada da na adekvatan način, kroz stimulativne politike daju podršku poslovnoj zajednici u Republici Srpskoj i FBiH.

On je napomenuo da su poslovna društva u RS i FBiH prethodno dostavila Vanjskotrgovinskoj komori i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH listu repromaterijala za koje je zatraženo oslobađanje od carina.

Košarac je novinarima nakon sjednice Vijeća ministara rekao da je važno dati vremena poslovnoj zajednici da sklopi ugovore sa svojim dobavljačima van EU, te istakao da je usvajanje ove odluke dobra poruka podrške Vijeća ministara entitetskim institucijama.

On je naglasio da će preko Uprave za indirektno oporezivanje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH na kraju naredne godine sačiniti informaciju o efektima primjene ove odluke, i da će ona biti dostavljena Vijeća ministara na usvajanje, prenosi Srna.

