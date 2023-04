Prodaje se jablanički Granit

Posljednjih 10 godina posluje u stečaju i oko 200 radnika prijavljeno je na minimalna primanja. Kao rješenje stečajnog postupka, grupa povjerilaca je još 2020. usvojila stečajni plan kroz koji su se stekli uslovi za prodaju preduzeća kako bi se namirila dugovanja od 20 miliona eura, koja su se gomilala pod prošlim upravama, prenosi BHRT.

Potrebno je pronaći investitora koji će uložiti sredstva u saniranje svih dugovanja preduzeća kao i u obnovu opreme, ističe Abid Šarić, stečajni upravitelj preduzeća Granit. Vlada HNK preduzeću je dala ugovor o koncesiji za naredna četiri mijeseca. Predviđeno je da, nakon prodaje, novi vlasnik dobije koncesiju na 25 do 30 godina”.

ABID ŠARIĆ, stečajni upravitelj poduzeća “Granit” d.d. Jablanica

“Cilj je da postavimo Granit na noge da on nastavi proizvodnju jer je tu se radi o takvom proizvodu i takvom proizvodnom kapacitetu koji ima tržište i perspektivu. Nemoguće je i teško poslovati u uslovima jer da 20 godina da se ne kupi ni jedna mašina i mi imamo ogromne troškove samo na održavanje tih mašina”.

Šarić naglašava kako u takvim uslovima Granit ne može izmiriti svoja dugovanja od 20 miliona, a ne pomaže ni činjenica da je firma u stečaju, pa to često odbija potencijalne dobavljače. U oglasu se navodi kako se preduzeće prodaje kao cjelina, sa svim pravima i obavezama koje ima. Sredstvima koja se dobiju prodajom, ističe Šarić, uvezao bi se staž za oko 30 radnika koji su odavno stekli uslove za penziju.

IBRAHIM HALEBIĆ, radnik

“Pred penzijom sam, očekujem najbolje a sad, vidjet ćemo ko će ga kupit. S ovom prodajom nadamo se da će nam uvezati staž i da bi što prije trebali u penziju mi koji smo za penziju. Oko 19 godina”.

ALDIN ZUKIĆ, radnik

“Pa sad ne znamo tačno šta će biti u tom ugovoru, da li ćemo mi radnici ostat tu? Da li će se samo brdo kupit? Pošto je brdo cilj svega. Hoćemo li mi radnici ostat tu? To ne znamo. To je bez osnova, ne može se ova proizvodnja i ne može se samo eksploatacijom blokova pokrivat troškovi i vratit investicija. Suština i vrijednost je u preradi, blok nije ni poluproizvod, to je sirovina. Ali kad se on kvaliutetno obradi i preradi onda on vrijedi 10 puta više”.

Radnici sumnjaju da bi budući kupac mogao ostati fokusiran samo na Majdan iz kojeg se eksploatira kamen, a da bi radnici mogli završiti na ulici a mašine rasprodate. Stečajni upravitelj kategorično odbacuje takve sumnje.

ABID ŠARIĆ, stečajni upravitelj poduzeća “Granit” d.d. Jablanica

“Ovo preduzeće nekada je bilo privredni gigant Jablanice i bio je dugo jedan od glavnih izvora prihoda mnogih porodica. Tako da nije čudno što smo među građanima sreli neke od bivših radnika ovog preduzeća”.

Oglas o prodaji otvoren je do 8. maja 2023. godine. Nakon toga trebala bi biti poznata sudbina ovog preduzeća koje je svojevremeno ugradilo svoj kamen u Gradsku vijećnicu u Berlinu, Kenz Mihajlovu ulicu u Beogradu, metro u Budimpešti i plato ispred zgrade Ujedinjenih naroda u New Yorku, piše BHRT.

