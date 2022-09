Na sastanku, koji je organizovala opština Bratunac, istaknuto je da je neophodno nastaviti pregovore kako bi se došlo do dogovora i kako bi proizvođači napokon naplatili malinu koju su prije mjesec i više predali hladnjačarima.

Malinari su tražili da cijena maline bude 10 maraka za kilogram kao u susjednoj Srbiji, a otkupljivači tvrde da je to nerealna cijena koju ne mogu prihvatiti jer bi ih to dovelo do bankrota, piše Srna.

