Tuzlanska privreda bi se najbrže mogla oporaviti od korone u odnosu na ostatak BiH

Prema prognozama ekonomskih analitičara, proces oporavka bh. privrede od posljedica pandemije do kraja iduće godine mogao bi iznositi do 3,5 posto, a najbolji rezultati se očekuju u Tuzlanskom kantonu, koji je industrijski izvozno orijentisan, prenosi “Klix“.

Prema podacima Kantonalne privredne komore, industrijska proizvodnja u Tuzlanskom kantonu je u prošloj godini doživjela pad od 2,6 posto u odnosu na 2019., a izvoz je smanjen za 6,7 posto.

Zbog činjenice da je riječ o kantonu koji je specifičan po industrijskoj, izvozno orijentisanoj proizvodnji, prvi problem su se javili već u januaru, sa zatvaranjem Kine kao izvora repromaterijala, a zatim i Italije te Njemačke, kao konačne destinacije najvećeg dijela izvoznih proizvoda.

Sačuvali radna mjesta

Predsjednik Kantonalne privredne komore Nedret Kikanović kaže da je izuzetno bitno da su se ipak uz ekonomske nedaće uspjela sačuvati radna mjesta, tako da je Tuzlanski kanton sa 31. decembrom prošle godine imao 101.319 zaposlenih sa prosječnom neto plaćom od 835 KM.

“U Tuzlanskom kantonu su poslovala 3.852 privredna subjekta koji zapošljavaju 69.133 osobe, tako da smo zadovoljni prolaskom bez katastrofalnih scenarija otpuštanja radnika. Na početku pandemije smo imali otpuštanje od skoro šest hiljada radnika, ali oni su ponovo zaposleni”, naveo je Kikanović.

U Tuzlanskom kantonu ove godine se bilježi porast prodaje poljoprivrednih proizvoda od 10 posto, kao i rast izvoza, što doprinosi procesu oporavka privrede, brže nego u ostatku zemlje.

“Za očekivati je pokretanje privrede Evropske unije, a naša privreda je izvozom orijentisana i možemo očekivati njen oporavak, međutim procjena Svjetske banke je da je to period od pet godina”, naglasio je Kikanović.

Ne zavise od turista

Zbog svoje privredne prirode, za razliku od ostalih kantona, tuzlanski nije posebno izložen po pitanju turizma i uslužnih djelatnosti. To znači da ovaj kanton ne zavisi toliko od ljetne sezone i dolaska turista, koliko od oporavka tržišta Evropske unije i veće potrebe za uvozom, naročito na B2B tržištu.

Ekonomski analitičar Admir Čavalić za Klix.ba kaže da rast industrijske proizvodnje i izvoza u prvom kvartalu ove godine ohrabruje, u smislu da je vjerovatno da će ovaj kanton, poput drugih izvozno orijentisanih, imati relativno više stope oporavka u odnosu na državu.

“Procjena je da će Bosna i Hercegovina imati oporavak od 2,8 do 3,5 posto. Tuzlanski kanton će vjerovatno rasti preko četiri posto. Kada je riječ o oporavku, očekuje se da on traje tokom tekuće i naredne, 2022. godine. Dolazi do restruktuiranja globalnih trgovinskih tokova, što može iskoristiti tuzlanska privreda koja se pokazala otpornijom nego što je očekivano”, kaže nam Čavalić.

Naš sagovornik navodi da ne treba zanemariti da neke od najvećih domaćih kompanija upravo dolaze s područja ovog kantona.

“Kada je riječ o mjerama za ubrzavanje oporavka, potrebno je raditi na unapređenju poslovnog ambijenta – reforma javne uprave, redukcija administrativnih i drugih barijera poslovanju, ali i ukidanje/smanjivanje parafiskalnih nameta na nivou kantona i pojedinih općina/gradova. Kanton također može podržati kompanije kroz formiranje specijalnih ureda za podršku izvozu, EU integracijama i odnose sa dijasporom”, navodi Čavalić.

Prema ekonomskim savjetima, u Tuzlanskom kantonu je potrebno također raditi na reformi obrazovanja s ciljem adekvatnijeg odgovora na potrebe tržišta rada jer izuzetan broj radnika odlazi iz kantona, što stvara probleme za funkcionisanje lokalne privrede.

