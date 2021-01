Bingo i Oaza uručili donaciju Sigurnim kućama u BiH

U protekla dva mjeseca kompanije Oaza i Bingo su zajedno pokrenuli aktivnost u kojoj su kupci mogli

doprinijeti donaciji Sigurnim kućama u BiH. Kupovinom vode Oaza 0,5 l izdvaja se 10% za rad Sigurnih

kuća i žrtava nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini.

Ovom prilikom predstavnica AS Holdinga, Idna Mačkić i PR kompanije Bingo Tatjana Paunoski su uručile donatorske čekove u vrijednosti od 3.000 KM predstavnicima dvije Sigurne kuće: Viva Tuzla i Medica Zenica.

“Izazovna vremena u kojima živimo su nas inspirisala da budemo još bolji. Iskoristili smo status omiljene domaće vode i odlučili smo da pomognemo ženama i djeci za koje smo smatrali da su pomalo i zaboravljeni, a to su žrtve porodičnog nasilja. Naši kupci su kroz ovu kampanju pokazali svoju velikodušnost i spremnost da pomognu onima koji trebaju pomoć. Ovom donacijom će se poboljšati rad Sigurnih kuća u našoj zemlji, a to nas zaista čini ponosnim. ” izjavila Idna Mačkić iz AS Holdinga.

Najveći trgovački lanac u Bosni i Hercegovini Bingo je na poziv kompanije Oaza odmah prihvatio biti dijelom ove pozitivne priče, “Ovo nije prvi put da pomažemo Sigurnim kućama. Bingo kao društveno odgovorna kompanija nastoji da pomogne onima kojima je to potrebno, kroz razne projekte sa svojim partnerima. Mali su to koraci, ali ih pravimo mnogo, te znamo da ćemo zajedno moći napraviti velike stvari. Donacija koju danas uručujemo sa Oazom je rezultat sinergije domaćih kompanija ali i podrške naših kupaca.” izjavila je Tatjana Paunoski.

Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji osam Sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žrtve porodičnog nasilja, koje su najčešće žene i djeca. Statistike pokazuju da je 70% korisnica nezaposleno i ekonomski ovisno o partneru, što je jedan od osnovnih uzroka ostanka u zajednicama. Najveći broj korisnica Sigurnih kuća, čak 38% njih je u starosnoj dobi od 25-35 godina.

Iz Sigurne kuće Medica Zenica, Irma Šiljak naglasila je “Ova sredstva su izuzetno važna, pogotovo za vrijeme pandemije, kada Sigurne kuće u Federaciji BiH nisu sistemski riješene. Kroz ovu akciju smo podigli svijest o pitanju nasilja kao i pružanju sveobuhvatne podrške i pomoći žrtvama nasilja.“

„Udruženje građana Vive žene od svog postojanja se prvi put suočilo sa velikim izazovom za koji nismo bili spremni. Obzirom da mi nemamo stalno i sistemski riješeno pitanje finansiranja sigurne kuće, u ovoj krizi smo se suočili sa pitanjem opstanka. Ova akcija je svakako pokazatelj i svima drugima, da svako na svoj način, ako želi, može dati doprinos borbi protiv nasilja u porodici. Evidentan je porast žrtava nasilja u odnosu na prošlu godinu, u našu kuću smješteno je četrdeset osoba više nego prethodne godine, tako da nam je svaka pomoć dobro došla“, kazala je Danijela Kaloci iz Udruženja građana Vive žene Tuzla.

Predstavnici kompanija Oaza i Bingo su poručili da je ovo samo početak zajedničkog djelovanja te da će 2021. godina biti u znaku još uspješnih kampanja koje će opravdati status društveno odgovornih kompanija.

