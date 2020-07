Mercator i Tefal u kampanji “probudite svoju ekološku svijest i živite zdravo”

Sa ciljem da razmišljanje o ekološkoj svijesti I pravilnom odnosu prema okolišu postane navika i sastavni dio našeg življenja, Mercator i Tefal pokrenuli su kampanju u kojoj su u pet velikih Mercator centara (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Brčko i Banja Luka), postavljene velike korpe za odlaganje starog Tefal posuđa namijenjenog za reciklažu.

U isto vrijeme Tefal predstavlja novu liniju Resource posuđa, napravljenog od 100% recikliranog aluminijuma, koje će samo kupci Mercatora moći pronaći po promotivnim cijenama, sa popustom od 50%.

Tefal Resource linija posuđa iz Francuske je dizajnirana i proizvedena sa ciljem zaštite okoliša, odnosno kako bi omogućila ukusnu i zdravu pripremu namirnica, bez masnoća, zahvaljujući visokokvalitetnoj neprijanjajućoj oblozi Titanium Pro, koja traje do dva puta duže a zahvaljujući ojačanom mineralnom sloju i zaštitnoj oblozi pojačanoj česticama titanija. Tijelo je od recikliranog aluminija prilagođenog za upotrebu na svim izvorima toplote, uključujući indukciju.

50% popusta u Mercator prodavnicama širom Bosne i Hercegovine

Ekološka kriza savremenog svijeta je posljedica nerazumnog i neodgovornog odnosa čovjeka prema prirodi. Gomilanje otpadnih tvari i uništavanje prirode i okoliša pridonose poremećaju biološke ravnoteže. Stoga, ovom kampanjom Mercator i Tefal žele uticati na ekološku svijest građana i predstaviti posebnu ponudu Resource posuđa koje kupci mogu nabaviti u Mercator prodavnicama širom Bosne i Hercegovine po posebnim cijenama. I to nije sve, jer smo našim vjernim kupcima obezbijedili i specijalnu ponudu malih kućanskih aparata Tefal i Rowenta sa popustom od 50%. Ponuda vrijedi do 30. septembra 2020 g. ili do isteka zaliha.

“Želimo krenuti od pojedinca, pokrenuti promjene u razmišljanju i poimanju snage svakog čovjeka i nadahnuti ljude da naprave male promjene u životu. Pozivamo sve građane da učestvuju u odlaganju starog posuđa, pripremanju ukusnih obroka u zdravijem i ekološki prihvatljivijem posuđu izajedno smanjimo nekontrolisani otpad.“- poručuju iz Mercatora BH.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari