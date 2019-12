Milijarder savjetuje: Izbjegnite ove greške u biznisu

Ipak, jedan od njih skoro da ne donosi loše odluke, pa njegova neto vrijednost danas iznosi više od 4 milijarde američkih dolara. Ovako Mark Kjuban savjetuje sve poslovne ljude.

Ne zanemarujte osnove biznisa

Svaki preduzetnik koji želi da posluje uspješno mora da zna razliku između samog proizvoda i njegovih odlika.

Nije dovoljno samo da stvorite neki produkt, potrebno je da se on izdvaja po svojoj karakteristici – to je ono što mu daje vrijednost. Na primjer, ako proizvodite mobilne telefone, oni ne smiju biti samo to, još jedan brend u nizu, već im treba dati vrijednost zbog koje su jedinstveni.

Konkurencija vam ne daje validnost

Nije lako stvoriti biznis ni iz čega i ubijediti ljudi da koriste vaše proizvode ili usluge. Međutim, Kjuban smatra da je velika greška misliti da prisustvo jake konkurencije na tržištu daje vrijednost nekom brendu, prenosi “Telegraf“.

On mora “govoriti” sam za sebe.

“U velikom ste problemu ako niste u stanju da proizvodite i osmislite više od drugih. Uvijek morate biti jedan korak ispred”, smatra američki mag za biznis.

Jedan “zlatni radnik” ne smije biti ključ vašeg uspjeha

Ljudi obično pogriješe kada nađu samo jednu osobu od povjerenja, koja im je desna ruka u svim situacijama. Potreban vam je čitav tim vrednih, ambicioznih ljudi koji će poput karika pokretati biznis iznova.

Ista je stvar i kada preduzetnici naiđu na problem, pa misle da će im taj novi, “svježi” zaposleni donijeti rješenje problema.

“To što ćete uposliti najboljeg poznavaoca tržišta ne znači da ćete odjednom magično unaprijediti svoj biznis, prodavati više i živjeti harmonično do kraja života”, kaže Mark Kjuban.

