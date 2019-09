Kuda ide content marketing? Klivlend epicentar kreativaca

Riječ je o segmentu marketinga koji sve više dobija na snazi i koji u svojoj osnovi sadrži relativno prostu stvar – ispričaj priču! Za sebe, za kompaniju, za klijenta, za institucijiju, za proizvod, za svakoga, prenosi bizlife.

Ali, sva lakoća tu prestaje jer smisliti kako, za koga, na koji način, kojim povodom, u kom kontekstu, sa kakvim efektom stvara glavobolju ali i otvara nova polja inspiracije hiljadama i hiljadama marketing profesionalaca koji uvek i konstantno tragaju za tim kako uraditi – bolje i uspešnije.

Takvi profesionalci su se okupili u Klivlendu da od 3. do 6. septembra kroz networking i edukaciju napreduju i primene nove tendencije.

Osnivač Represent Sistema dr Borislav Miljanović kao jedini predstavnik Srbije kaže da ga je oduševio broj stručnjaka za content marketing koji su se prvi put pojavili na konferenciji a već se dugo bave tim poslom, što znači da su prepoznali značaj deljenja znanja.

“Što se tiče mojih utisaka oni su veoma pozitivni jer smo juče prisustvovali prvom sastanku i prosto je fascinatno kada se pojavite sa hiljadu i više ljudi na jednom mestu , koji su ove godine dosli prvi put na ovu konferenciju a koji već dugo vremena primenjuju i bave se content marketingom”, kaže Miljanović.

Kao posebno poučno izdvojio je predavanje Roberta Rousa (Chief Strategy Advisor for the Content Marketing Institute) o tome na koji način bi agencije trebalo više da primenjuju content marketing u svom radu.

Istako je da je ključna stvar za svakog marketing profesionalca, bio on pojedinac ili agencija, da se strategija dobro osmisli i da nije dovoljno da se samo proizvodi content jer sama proizvodnja contenta bez strategije nema pravog uticaja na poslovne rezultate kompanija.

“Ovo je definitivno najfrekventnije mesto okupljanja svih profesionalaca iz oblasti content marketinga i veliko je zadovoljsto da mogu sa takvim ljudima da pričam, razgovaram i razmenjujem iskustva”, naveo je Miljanović i dodao da se to odnosi kako na konferencijski deo tako i na recimo prijem u muzeju gde se u nešto neformalnijoj atmosferi uz muziku i osveženje takođe moglo svašta novo naučiti.

I to je tek početak jer će narednih dana biti novih vesti iz Klivlenda.

