slobodnizapraznike: Prvi put velike trgovine neće raditi za Bajram

Advertisements

Kako su objasnili iz Sindikata, jučer su dobili potvrdu da će Bajram biti slobodan dan i u kompaniji “Bingo”, a takvu potvrdu već ranije su dobili iz “Konzuma”. Napomenuli su i kako im je potvrđeno da isplata regresa u “Bingu” ide uz plaću za juli.

– Ovo je prvi put u sektoru trgovine u BiH nakon 1992. da su objekti zatvoreni za Bajram. Iako zvanično nemamo zakon o praznicima, Sindikat trgovine je pokazao da može osigurati svom članstvu slobodne praznike – naveli su iz Sindikata.

Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH u izjavi za Faktor naglašava da se radi o velikom iskoraku, s obzirom da su ovi poslodavci to uradili bez bilo kakve zakonske obaveze.

– Za nas u Sindikatu trgovine svijetli primjeri kakvi su odluke “Konzuma” i “Binga” su izuzetno značajni, jer je tu najveći broj našeg članstva. Cilj nam je osigurati slobodan praznik za sve radnike u sektoru trgovine, a ne samo za članove Sindikata, i zbog toga trebamo zakonska rješenja – kaže Beširović.

Upitana za inicijativu da radnici u trgovini imaju i slobodnu nedjelju, Beširović kaže da Sindikat nije pokretao tu inicijativu.

– To je SDP-ova inicijativa od koje se nije odmaklo dalje on predloga Vladi. Nakon što je Vlada FBiH nije uzela u razmatranje, to je propalo. Više puta smo kontaktirali predlagača sa pitanjem šta je sa tim i bilo mi je rečeno da će se ići sa prijedlogom zakona. Ali, to nije desilo, ili barem mi sa tim nismo upoznati, niti konsultirani. S druge strane, naša inicijative za reguliranje rada u dane praznika uveliko daje rezultate. Mi i Udruženju poslodavaca FBiH uputili smo dopis sa zahtjevom za mišljenje i stav o ovom pitanju. Napravili smo dva predloga rješenja i u jesen ćemo ići direktno prema strankama koje imaju zastupnike u Parlamentu kako bismo osigurali podršku – objasnila je Beširović, piše Faktor.

Advertisements

loading...

Facebook komentari