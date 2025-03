Energoinvest počinje proizvodnju transformatora u BiH

Kompanije Energoinvest d.d. Sarajevo i Ares Trafo Ekipmanlari potpisale su danas u Visokom ugovor o strateškom partnerstvu kojim Energoinvest zvanično pokreće proizvodnju transformatora u BiH.

Ugovorom je predviđeno da u prvoj fazi fabrika Energoin kompanije Ares u Visokom u potpunosti proizvodne kapacitete od 180 komada transformatora mjesečno, snage do 7MVA, stavi za potrebe kompanije Energoinvest i proizvodi pod njegovim brendom, dok je u drugoj fazi plan otvoriti zajedničku fabriku u Sarajevu sa mjesečnom proizvodnjom od 320 komada transformatora/mjesečno do 110MVA. U punom kapacitetu obje kompanije bi trebale da upošljavaju do 250 ljudi.

Potpisivanju je prisustvovao i federalni premijer Nermin Nikšić koji je čestitao rukovodstvima obje kompanije na ugovoru koji predstavlja početak nove ere u industriji Fedracije BiH.

Naveo je da se imenovanje Mirze Ustamujića na funkciju direktora Energoinvesta pokazalo kao ispravna odluka, uzimajući u obzir rezultate koje ta kompanija ostvaruje.

Nikšić je podsjetio da je Energoinvest nekada poslovao na tržištima 109 zemalja svijeta, dok danas zbog poznatih dešavanja posluje u devet zemalja, te obećao podršku Vlade FBiH naporima za vraćanje te kompanije na staze stare slave.

Poručio je da je siguran da će danas pokrenuti projekt biti uspješan i izrazio nadu da će sličnih događaja biti što više kako bi vratili ljude koji su napustili BiH i zadržali one koji su još ovdje.

Ustamujić je ugovor ocijenio historijskom prekretnicom za Energoinvest koja dodatno učvršćuje njegovu poziciju lidera u energetskom sektoru i kojim trasiraju svoj put ka povratku na stara tržišta i osvajanju novih.

Dodao je da neće stati na ovome i da su usmjereni ka dominaciji na tržištima Evropske unije, Bliskog istoka i Afrike, a da su milionski prihodi, povratak na ključna tržišta i petostruki rast vrijednosti dionica Energoinvesta dokaz nezaustavljivog rasta.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić ocijenio je današnji dan kao historijski za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog povratka Energoinvesta kao jedne od najvećih bh. industrijskih firmi.

Izrazio je želju da se Energoinvest vrati na evropska, azijska i afrička tržišta na kojim je nekada bio neprikosnoveni lider u oblasti elektroopreme.

Lakić je naglasio da današnji događaj nije samo ekonomski poduhvat, već i povratak ponosa, znanja i radne tradicije koja je činila Energoinvest svjetskim brendom.

Direktor kompanije Ares Trafo Ekipmanlari Mehmet Sancakli istaknuo je je da je potpisivanje današnjeg ugovora za njih više od uspostavljanja konzorcija i da predstavlja trenutak kada vizije obje kompanije postaju stvarnost.

Naveo je da početak proizvodnje transformatora sa Energoinvestom nije investicija samo u industriju, već i u ljude, znanje i budućnost koje će imati globalni značaj, piše biznis.

Facebook komentari