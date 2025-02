BEST Mostar Hackathon 2025 uspješno završen!

Zadatak nije bio nimalo lak, ali timovi su pokazali izvanrednu kreativnost i tehničku stručnost, razvijajući aplikacije s velikim potencijalom za primjenu u realnom okruženju. Nakon intenzivnog takmičenja, žiri je donio odluku o pobjednicima:

1. mjesto – Garbage Collectors

2. mjesto – BITConEX

3. mjesto – Hyper6xHurmašice

Čestitamo pobjednicima, ali i svim takmičarima na predanom radu i inovativnim rješenjima! Također, veliko hvala sponzorima, partnerima, žiriju i mentorima, koji su podržali ovu inicijativu, kao i fotografu na sjajnim trenucima zabilježenim kroz objektiv.

Hackathon je još jednom pokazao da tehnologija i održivost mogu ići ruku pod ruku, a mi s nestrpljenjem iščekujemo što donosi sljedeće izdanje!

Evropska organizacija studenata tehnike i tehnologije – BEST (Board of European Students of Technology) je studentska, volonterska, neprofitna, politicki nevezana, nereprezentativna organizacija Evropskih studenata tehnike i tehnologije, koja djeluje na 84 univerziteta u 30 zemalja Evrope, a BEST Mostar je jedina takva u Bosni i Hercegovini.

