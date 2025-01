Samo jaki i pametni opstaju: U SAD se zatvara 45.000 trgovina

Čak i u najboljim vremenima, maloprodaja je izazovan posao.

Specijalizirani američki site za trgovinu, Retail Dive navodi da, iako je industrija započela 2024. godinu s finansijskim učinkom boljim od očekivanog, nekoliko trgovaca započelo je prvih šest mjeseci s planovima da smanje svoje trgovine. Neki lanci su zatvorili sve svoje lokacije u sklopu stečaja.

Foot Locker je ponovio svoje planove da zatvori oko 400 trgovina u tržnim centrima u naredne dvije godine, a Best Buy, koji je prošle godine zatvorio 24 radnje, rekao je da planira zatvoriti još 15 ove godine. Uz to, Walgreens je rekao da će zatvoriti oko 1.200 trgovina u naredne tri godine, a sredinom decembra GameStop je najavio da očekuje više zatvaranja trgovina nego prethodnih godina.

Analitičari UBS-a predviđaju da bi se oko 45.000 maloprodajnih objekata moglo zatvoriti u narednim godinama.

“U suštini, naša je teza da maloprodaja doživljava biološku evoluciju, sličnu preživljavanju najsposobnijih”, rekli su u izvještaju analitičari UBS-a, predvođeni Michaelom Lasserom. „Dakle, trgovci na malo poput Walmart, Target, Costco, Home Depot i drugi veliki, vodeći trgovci mogu imati koristi od ove prirodne selekcije,“ rekao je UBS.

Realnost da samo jaki i pametni trgovci na malo opstaju i napreduju je spoznaja koja je stara koliko i sam posao, rekao je Nick Egelnanian, osnivač i predsjednik SiteWorksa, u intervjuu za Retail Dive.

“Maloprodaja je veoma težak posao,” rekao je Egelnanian.

“Zahtijeva dvije stvari koje je vrlo teško zajedno kretati: efikasnost i dosljednost. I u isto vrijeme dok pokušavate da budete efikasni i dosljedni, stalno imate konkurenciju koja nagriza postojeće trgovce.”

Ispod je, bez posebnog redoslijeda, pet trgovaca na malo koji su najavili planove za zatvaranje trgovina 2024. ili u narednim godinama, zajedno s onim što su rekli o promjenama u svojim otiscima od cigle i maltera:

Macy’s

Ubrzo nakon što je početkom prošle godine preuzeo dužnost izvršnog direktora, Tony Spring rekao je da će kompanija nastaviti sa zatvaranjem 150 Macy’s prodavnica u naredne tri godine. Te lokacije su, kako je rekao, ostvarile manje od 10 posto prodaje, ali su činile 25 posto kvadrata banera. Spring je tada rekao da je trgovac imao “previše lokacija koje su izgrađene za drugu eru”. U decembru je kompanija saopštila da sada očekuje da će ove godine zatvoriti oko 65 prodavnica, u odnosu na 55 koliko je ranije procenjeno.

Macy’s je “dio višedecenijskog pada određene vrste maloprodaje”, rekao je Egelnanian, koji je dodao da izgledi za maloprodaju nisu dobri. Kaže da je vjerovatnije da Macy’s neće preživjeti. Ako to učini, “preživjet će kao mnogo manja verzija sebe i mnogo izmijenjena verzija sebe.”

Kao robna kuća pune linije, Egelnanian je rekao da je Macy’s u nepovoljnijem položaju jer je „njihova svrha nestala. … Danas nema razloga za punu robnu kuću“, rekao je Egelnanian. “Dakle, sve što je ostalo su modne robne kuće, a Macy’s nije dobro obavio posao transformacije u modnu robnu kuću, pa zato ne očekujem da će preživjeti.”

Egelnanian je rekao da bi uz poboljšanu trgovinu budućnost Macy’sa mogla uključivati lanac od 200 trgovina. Od decembra, kompanija je upravljala sa 503 istoimene prodavnice, uključujući lokacije malog formata, i ukupno 735 lokacija pod nekoliko banera, uključujući Bloomingdale’s i Bluemercury.

Porodični dolar

U martu, Family Dollar roditelj Dollar Tree Inc. rekao je da planira zatvoriti oko 600 Family Dollar radnji ove godine i dodatnih 370 u narednim godinama nakon isteka zakupa. Kompanija također planira zatvoriti 30 svojih istoimenih diskontnih radnji — ukupno oko 1.000 lokacija. Zatim je u junu kompanija rekla da istražuje strateške alternative za baner Family Dollar koji bi mogao uključivati spinoff ili prodaju.

Big Lots

Big Lots je ljeto započeo izdavanjem obavijesti o neograničenoj neograničenosti poslovanja početkom juna. Otprilike dva mjeseca kasnije, trgovac je izradio izmijenjene uslove kreditiranja i zajma koji su mu omogućili da zatvori do 315 trgovina. Prethodni uslovi kompanije dozvoljavali su joj da zatvori do 150 loših lokacija. Ti koraci, međutim, nisu bili dovoljni i kompanija je u septembru podnijela zahtjev za Poglavlje 11. U to vrijeme navodi se da ima oko 1.300 trgovina.

Kompanija je ušla u stečaj sa ugovorom o uhođenju sa investicionom firmom Nexus Capital Management, koja planira da kupi maloprodaju za 620 miliona dolara. Nakon podnošenja zahtjeva za Poglavlje 11, Big Lots je rekao sudu da želi zatvoriti još preko 100 radnji. Big Lots je u novembru dobio sudsko odobrenje da se proda Nexus Capital Management-u. Ali krajem decembra, Big Lots je rekao da je sporazum propao i da će pokrenuti poslovnu prodaju u svim prodavnicama dok je radio u pozadini na sklapanju novog ugovora.

Egelanian je rekao da je najveća greška Big Lotsa koja je dovela do poglavlja 11 bila to što se trgovac previše proširio. Iako je većina trgovina profitabilna, izvršni direktor Bruce Thorn je ranije rekao da bi bankrot omogućio kompaniji da preusmjeri svoj otisak.

Express

Trgovac odjećom Express sa sjedištem u tržnom centru borio se da povrati svoje temelje nakon što je pandemija pogodila. Nakon godina nestabilnog poslovanja, kompanija je u aprilu podnijela zahtjev za Poglavlje 11 i planirala je da zatvori sve svoje prodavnice UpWest i 95 istoimenih prodavnica. U junu je stečajni sud odobrio posao prema kojem Phoenix Retail, novoformirano zajedničko ulaganje koje se sastoji od vlasnika trgovačkih centara Simon Property Group, Brookfield Properties, Centennial i kompanije za upravljanje brendovima i upravljanjem WHP Global, da kupi većinu imovine kompanije za 174 miliona dolara .

U vrijeme podnošenja zahtjeva za stečaj, kompanija je rekla da posluje sa oko 500 trgovina pod Express bannerom, skoro 60 Bonobos trgovina i oko 10 UpWest trgovina. Danas kompanija upravlja sa 266 Express trgovina u SAD-u prema njenoj web stranici. Egelanian je rekao da je ono što se dogodilo Expressu dijelom posljedica trenda da je ekosistem prodavnica uglavnom u tržnim centrima koje ne prodaju vrhunsku specijalnu robu “u procesu propadanja”.

Salt Life

Jedan od najnovijih talasa zatvaranja prodavnica zahvatio je specijalnu maloprodaju Salt Life. Brend aktivne odjeće usmjeren na plažu prodat je putem stečajne aukcije pod nadzorom suda u septembru Iconic International-u, subjektu za upravljanje brendom, i Hilco-u. Ovaj potez uslijedio je nakon poglavlja 11 matične kompanije Salt Life Delta Apparel u junu.

Osnovana 2003. godine, Delta je počela da se suočava sa financijskim poteškoćama zbog kojih je kompanija smanjila svoje poslovanje, a taj potez je zauzvrat doveo do pada likvidnosti kompanije. Salt Life je u septembru najavio da će početi zatvarati prodaju u svojih 28 prodavnica. U to vrijeme, kompanija je rekla da će se roba Salt Life nastaviti nuditi putem e-trgovine i veleprodajnih kanala. Istog mjeseca, Delta je kasnije podnijela zahtjev za Poglavlje 11 sa planovima za likvidaciju. U decembru je Delta na svojoj web stranici objavila da je “zatvorena zbog posla i da više ne prima narudžbe”.

Iako se trgovine zatvaraju, Salt Life roba će i dalje biti dostupna putem veleprodaje i e-trgovine, piše biznis.

