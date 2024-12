Asmira Mahmutović nastavila porodičnu tradiciju: Obrađuje zemlju, uzgaja krave i pravi mliječne proizvode

Dodaju da je Asmira Mahmutović majka tri sina, supruga i vrijedna domaćica koja svoje proizvode prodaje na kućnom pragu, te da se već nekoliko godina bavi proizvodnjom svježeg kravljeg mlijeka i proizvodima na bazi mlijeka. Prilikom uručenja rješenja u Sarajevu, ona se zahvalila Federalnom ministarstvu poljoprivrede na sredstvima koja će njoj, kako je naglasila, kao mladoj poljoprivrednici dobro doći, te je dodala da će nastojati da i njena djeca rade s njom i da šire poljoprivrednu proizvodnju.

– Nastojim da od svježeg kravljeg mlijeka napravim različite proizvode, u različitim količinama i veličinama. Potražnja u ovom dijelu godine je i iznad prosjeka, a najviše za sirevima – priča Asmira na početku razgovora.

Članovi njene porodice bili su iznenađeni saznanjem da je Asmira jedna od korisnica kojoj su odobrene novčane podrške za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika, prenosi N1.

– Prvo ja nisam povjerovala. Provjerim na farmer portalu gdje stvarno piše da su mi sredstva odobrena. Zovem supruga da ga obavijestim, zovem jednog sina, drugog, trećeg. Kad smo sjeli svi skupa, oni mene opet pitaju ‘Stvarno, jesmo li dobili?’. Ja otvorim farmer portal, gdje piše da je odobren iznos, odobrena sredstva, e tu su onda krenule suze. Svi smo plakali. To je bila neopisiva radost jer nešto tako veliko malo ko da dobije a u suštini mi smo ti koji smo dobili i to je stvarno nešto nezaboravno, nezaboravan trenutak kojeg ćemo pamtiti dok smo živi – priča zadovoljno Asmira.

Odluku da aplicira na navedenu mjeru donijela je na nagovor komšije koji se uspješno bavi proizvodnjom mlijeka, te da apliciranje nije bilo komplicirano.

– On je bio uporan da odem i upišem se u Registar poljoprivrednih gazdinstava iako sam ja to odgađala posljednje tri godine. Radnici koji rade u poljoprivrednom odsjeku u Bihaću rekli su da sačekam dan-dva, da provjere koje uslove ja trebam ispuniti i koju dokumentaciju trebam dostaviti. Iščitavala sam dokumentaciju koju su zahtijevali i tražili od mene, uz pomoć zaposlenih iz poljoprivrednih odsjeka u Bihaću koji su me dodatno uputili – kaže Asmira.

Nastavila tradiciju

Do sada su sijali ječam radi ishrane stoke a pješnicu, odnosno pšenično brašno, koristili za potrebe porodice.

– Kad sam se udala, svekrva je imala krave i pravila je sireve i mliječne proizvode prodavala na pijaci. Međutim, nakon nekoliko godina odselili smo u svoju kuću gdje sam nekako imala želju da nastavim tu tradiciju. Tako sam započela proizvodnju sireva, mliječnih proizvoda po narudžbi. Time sam naravno mislila i na djecu, te zaradom othranjivala djecu i pripomagala suprugu u finansijskim računima – objašnjava Asmira.

Ona je dodijeljena sredstva, u iznosu većem od 48.000 KM, uplatila dobavljačima. Traktor je već na imanju Mahmutovića a očekuje da i dvije visokosteone junice, nakon što prođu period obaveznog karantena, budu isporučene na njenu farmu.

– Obrađujemo zemlju i traktor će sigurno doprinijeti da sada lakše možemo odraditi sve one poslove za koje smo do sada iznajmljivali mehanizaciju. Ja sam majka tri sina, jeste da zahtijeva puno posla, puno obaveza. Na meni su i kućni poslovi, štala, mliječna proizvodnja. U svemu tome mi pomažu moja djeca, moja dva sina jer treći sin je još isuviše mali da bi nešto pomogao ali i on želi učestvovati u nekim malim poslovima. U suštini ja sam prezadovoljna kako živimo, porodični okup gdje jednostavno želim svoju djecu, i suprug i ja, uputiti da zajedno radimo. Jednostavno funkcionišemo kao jedna mala skromna porodica. Kad nam je stigla mašina i priključak, uslikali smo se, gdje smo željeli obilježiti taj dan i taj događaj, napravili zajedničku fotografiju. Želimo imati uspomenu jer ovo nije mala stvar, ovo je za nas nešto veliko što želimo pamtiti čitav život – ističe na kraju razgovora Mahmutović.

“Asmira kao primjer mladima”

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić posjetio je Asmiru Mahmutović na njenom imanju u Bihaću.

– Tu smo na jednom imanju gdje želimo svjedočiti da mjera pomoći u pokretanju poljoprivrede kod mladih poljoprivrednika daje rezultate i da će ta mjera sigurno doprinijeti razvoju poljoprivrede u Federaciji BiH, ali isto tako i ostanku mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Na imanju gospođe Asmire gdje je do sada imala samo jednu kravu, muzno grlo koje je hranilo njenu obitelj, evo danas svjedočimo da će Asmira imati tri grla u proizvodnji, da ima novi traktor sa priključcima za obradu zemljišta i to je sasvim dovoljno za pokretanje proizvodnje i siguran sam da će Asmira biti primjer mladim ljudima u Bosni i Hercegovini kako treba raditi i boriti se za sebe i svoju porodicu – kazao je tokom posjete ministar Hrnjić.

Mjera „Pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika“ koja prati odrednice Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije BiH 2021-2027. ove godine prvi je put realizirana na području Federacije BiH i rezultirala je slanjem zahtjeva od čak 165 mladih poljoprivrednika, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

