Ugledni ekonomista: Kriza u Njemačkoj je odlična vijest

Njemačka ekonomija je okrenuta leđima zidu – a to je, prema riječima uglednog njemačkog ekonomskog analitičara Marsela Fračera, predsjednika njemačkog instituta za ekonomska istraživanja (DIW), dobro za zemlju, pišu nezavisne.

On, naime, naglašava, da pozitivne promjene najbolje uspjevaju tokom velike krize.

“Država i njena ekonomija sposobne su za velike reforme samo kada su leđima pritisnute uza zid”, rekao je on, prenosi njemački magazin Focus.

Fračer kao primjer navodi Njemačku s početka 2000-ih. U to vrijeme zemlja se borila sa preko pet miliona nezaposlenih, a njemačka industrija je u mnogim slučajevima bila otpisana. Ali reforme i odlučnost omogućili su preokret koji je uveo zlatne 2010. godine.

Ali ovaj uspjeh ima i svoje negativne strane, jer smatra da je on uljuljkao Njemačku u stanje lagodnosti.

“Tokom tog vremena, mnoge kompanije su se uzdržavale od ulaganja u nove tehnologije, efikasnost ili digitalizaciju jer ‘stvari idu i ovako’. Danas nam se to sveti”, rekao je on.

Uprkos uljuljkanosti, on je optimista i ističe prednosti njemačke privrede – robusna mala i srednja porodična preduzeća.

“Ove kompanije imaju dugoročne izglede, što ih čini otpornim čak i ako trenutno postoji ‘zdrava kontrakcija’. Njemačka ekonomska supstanca ostaje odlična”, kaže on.

Međutim, Fračer upozorava na hitno potrebnu transformaciju koja je previše spora.

“Što duže odgađamo potrebne promjene, to će šteta biti veća. To znači sve više nezaposlenih i gubitak čitavih kompanija”, rekao je on. Prema njegovom mišljenju, opasnost za ekonomiju nije u brzoj transformaciji, nego u transformaciji koja traje suviše sporo.

Argumente koji podstiču na sporiji pristup, na primjer da se ne ide prebrzo sa zelenim tehnologijama ili prelaskom na elektromobilnost, vidi kao pogubne.

“Sada usporiti zelenui transformaciju i nove tehnologije? To bi bila najveća greška koju trenutno možemo napraviti”, kaže on.

