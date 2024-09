Predstavljeni novi hibridi kukuruza otporni na sušu

Poljoprivredni zavod USK organizovao je tradicionalnu manifestaciju pod nazivom “Dani polja kukuruza”, koja je održana na imanju poljoprivrednika Esada Velića u naselju Mala Kladuša, udaljenom nekoliko kilometara od Velike Kladuše.

Ovom prilikom predstavljene su 33 nove hibridne sorte kukuruza, te je održano stručno predavanje ovdašnjim farmerima o načinima uzgoja tih kultura.

“Naša sjemenska kuća je poljoprivrednicima iz Unsko-sanskog kantona predstavila šest novih hibrida koji su proizvedeni prije dvije ili tri godine, ali su slabije poznati na ovim prostorima”, kazao je Dragiša Lopandić, predstavnik Instituta za kukuruz “Zemun polje” iz Zemuna.

Zbog čestih vremenskih oscilacija, kako je istakao, preporuka poljoprivrednicima je da siju više vrsta hibrida različite dužine vegetacije.

“Ne možemo se pohvaliti da smo ove godine imali dobre vremenske prilike, pa je preporuka da se kombinuje i sije više vrsta hibrida”, istakao je Lopandić. Ovom prilikom predstavljene su nove hibridne sorte koje su zabilježile dobar urod uprkos suši.

“Cilj ovih ogleda je da se vidi koji je to hibrid najbolji za naše prostore u zavisnosti od tipa tla, nadmorske visine, kvaliteta i otpornosti na vremenske uslove, biljne bolesti i štetočine. Posebno je značajno da se odaberu one sorte koje su otporne na dugotrajne sušne periode, kako je to bilo ove godine”, kaže Mehira Perviz, direktorica Poljoprivrednog zavoda USK.

Istakla je kako je kukuruz osnovna stočna hrana od koje, praktično, zavisi cjelokupna mljekarska proizvodnja na ovim prostorima.

“Njihova glavna karakteristika je visoka tolerantnost kada je suša u pitanju, što je vrlo značajno. Ovi hibridi su pokazali da dobro podnose stresne uslove i da su optimalni za proizvodnju na našim prostorima”, istakla je Pervizova. Primjena savremenih agrotehničkih mjera u poljoprivrednoj proizvodnji sve više dobija na značaju, s obzirom na to da je dugotrajna suša na području Unsko-sanskog kantona prepolovila proizvodnju stočne hrane, prije svega kukuruza, što će stvoriti nove probleme ovdašnjim farmerima.

Prema riječima Ermina Veladžića, predsjednika Udruženja proizvođača mesa i mlijeka USK, posebno će biti ugrožena proizvodnja mlijeka kao osnovna grana ovdašnje agrarne proizvodnje.

Prema njegovim riječima, posljedice suše se već počinju osjećati na tržištu, jer je cijena kukuruza počela da raste, što će u konačnici poskupjeti stočnu i proizvodnju mlijeka, kao najzastupljenije poljoprivredne grane na ovim prostorima, pišu nezavisne.

