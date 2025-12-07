Mask postao prva osoba ikada s bogatstvom većim od 700 milijardi dolara

Samo četiri dana nakon što je postao prva osoba u historiji s bogatstvom većim od 600 milijardi dolara, Ilon Mask (Elon Musk) je u petak probio još jednu historijsku granicu i postao prvi čovjek čija se imovina procjenjuje na više od 700 milijardi dolara.

Do naglog rasta njegovog bogatstva došlo je nakon odluke Vrhovnog suda američke savezne države Delaware, koji je poništio raniju presudu nižeg suda kojom su bile ukinute Maskove dionice Tesle vrijedne 139 milijardi dolara.

Prema procjenama magazina Forbes, Maskovo ukupno bogatstvo sada iznosi rekordnih 749 milijardi dolara, nakon što je uspješno uložio žalbu na raniju odluku. Forbes je od januara 2024. godine umanjivao vrijednost spornih Teslinih dioničkih opcija za 50 posto, jer je Sud za privredne sporove u Delawareu tada presudio da je postupak njihove dodjele 2018. godine bio nepravičan, s obzirom na Maskovo dominantno prisustvo u upravnom odboru Tesle.

Vrhovni sud Delavera odobrio Ilonu Masku Teslin paket dionica vrijedan 139 milijardi dolara

Međutim, Vrhovni sud Delawarea je u petak zaključio da je “poništavanje dodijeljenih opcija bilo neprimjereno pravno sredstvo”, nakon čega je Forbes ukinuo ranije umanjenje vrijednosti, što je Maskovo bogatstvo uvećalo za dodatnih 69,5 milijardi dolara.

Nakon ove sudske odluke, Tesla je ponovo postala Maskova najvrednija imovina. Osim dioničkih opcija, Mask posjeduje i 12 posto redovnih dionica Tesle, čija se vrijednost procjenjuje na 199 milijardi dolara. Ukupna vrijednost njegovog udjela u Tesli time iznosi oko 338 milijardi dolara.

U tu računicu nije uključeno ni posebno, rekordno visoko nagrađivanje koje mu je Tesla odobrila u novembru, a koje bi mu, u slučaju ispunjavanja takozvanih “Mars” ciljeva poslovanja, moglo donijeti dionice vrijedne i do jednog biliona dolara prije poreza i troškova aktiviranja ograničenih dionica.

Druga najvrednija Maskova imovina je njegov udio u kompaniji SpaceX, gdje posjeduje procijenjenih 42 posto vlasništva. Taj udio sada vrijedi oko 336 milijardi dolara, što je svega dvije milijarde dolara manje od vrijednosti njegovog udjela u Tesli. Procjena se temelji na privatnoj ponudi za otkup dionica pokrenutoj ovog mjeseca, kojom je SpejsEks procijenjen na 800 milijardi dolara, dvostruko više nego u augustu.

Ipak, upravo bi SpaceX, a ne Tesla, mogao učiniti Maska prvom osobom s bogatstvom od jednog biliona dolara. Prema navodima izvora bliskih kompaniji, SpaceX cilja izlazak na berzu 2026. godine, uz moguću tržišnu procjenu od oko 1,5 biliona dolara.

