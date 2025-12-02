Na Banjalučkoj berzi promet 25.799,35 KM, kroz 11 transakcija

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 25.799,35 KM, kroz 11 transakcija.

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za 0,06 posto i iznosi 871,84 poena.

Na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren akcijama ODS Elektro Doboj a.d. Doboj u iznosu 5.250 KM po prosječnoj cijeni 1,05 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za 0,94 posto.

Ukupan promet obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 16.822,12 KM, a najviše je trgovano obveznicama MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo – 14. emisija u vrijednosti 9.342,12 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren akcijama Boska RK a.d. Banja Luka u iznosu 3.727,23 KM, po prosječnoj cijeni 0,39 KM, objavila je Banjalučka berza.

