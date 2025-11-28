Tender za tunel Prenj u završnoj fazi

Projekt izgradnje tunela Prenj, najvećeg cestovnog tunela u Bosni i Hercegovini i jednog od najdužih u Evropi, nalazi se u završnoj fazi priprema. To su za „Dnevni avaz“ jučer odgovorili iz JP-a „Autoceste Federacije BiH“.

Odobrenje banke

Podsjetili su da su, kako smo pisali, objavili javne oglase za pribavljanje nekretnina potrebnih za izvođenje pripremnih radova i izgradnju pristupnih puteva na dionici autoceste tunel Prenj na Koridoru 5C, kao i u svrhu izgradnje samog tunela. Naglasili su da je tenderska procedura za izvođenje radova u završnoj fazi.

– Evaluacija ponuda za prvu fazu završena je u martu 2025. godine, a Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) dala je saglasnost za nastavak postupka. Za drugu fazu (Stage II) trenutno se čeka odobrenje banke – kazali su nam iz „Autocesta FBiH“.

Teško da će tunel Prenj biti ugovoren do kraja godine

Podsjetimo, iz ove kompanije su ranije za naš list iznosili da je posljednji mjesec u ovoj godini definiran kao rok za dodjelu ugovora za tunel Prenj. Međutim, na naše pitanje očekuju li da će taj rok biti ispoštovan i kakve, eventualno, posljedice kasnijeg ugovaranja mogu biti u cijeloj realizaciji tog projekta, nismo dobili precizan odgovor.

Završna faza

– Postupak izbora nadzora također je u završnoj fazi. Banka je dala saglasnost na tehničku evaluaciju, a tenderska dokumentacija za fazu RfP (Poziv za ponude) predana je na odobrenje početkom jula 2025. godine – naveli su iz „Autocesta“.

Insert vizualizacije ulaza u tunel Prenj. Autoceste FBiH

Tunel Prenj je dug 10.450 metara, a ukupna dionica autoceste iznosi blizu 12,2 kilometra. Dužina desne tunelske cijevi je 10.165 metara, dok je lijeva za pet metara kraća.

Najskuplji projekt

Po završetku, to će biti deveti najduži cestovni tunel u Evropi, značajno skraćujući putovanje između Sarajeva i Mostara – za otprilike 30 kilometara ili do sat vožnje. Prema ranijim navodima iz „Autocesta FBiH“, ovo će biti najskuplji projekt na cjelokupnom autoputu i njegova vrijednost bi trebala iznositi gotovo milijardu i sto miliona KM.

Facebook komentari