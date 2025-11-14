Vlada bira čelnike Cesta FBiH

Nadzorni odbor JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo objavio je konkurs za izbor članova Uprave. Biraju je direktor, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove i izvršni direktor za tehničke poslove.

Trenutno su čelnici Cesta FBiH u mandatu vršitelja dužnosti i to od kraja septembra kada je Vlada FBiH dala saglasnost za produžetak mandata na šest mjeseci dok se ne okonča konkursna procedura izbora novih direktora.

Podsjećamo, Ljubo Pravdić je dugogodišnji direktor ovog preduzeća, izvršni direktor za tehničke poslove je Ademir Toromanović, a za ekonomske i pravne poslove Luka Raguž.

Inače, konkurs za izbor članova Uprave Cesta FBiH otvoren je narednih 15 dana.

