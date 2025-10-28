Naftni terminali FBiH kupili naftu vrijednu 8,9 miliona KM od kompanije Hifa-Oil

Naftni terminali Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su danas ugovor s kompanijom Hifa-Oil, vrijedan 8,9 miliona KM, za nabavku četiri miliona litara nafte i naftnih derivata. Kako su saopštili, ova količina će predstavljati značajan dio rezervi goriva u Federaciji.

Ugovor su potpisali predsjednik Uprave Naftnih terminala Damir Kreso, članica Uprave Adrijana Zarinković i, u ime kompanije Hifa-Oil, Venan Hadžiselimović.

– Ovim ugovorom značajno jačamo strateške rezerve Federacije BiH, osiguravajući stabilnost snabdijevanja i otpornost energetskog sistema u kriznim situacijama. Ovo je važan korak prema sigurnijoj i nezavisnijoj energetskoj budućnosti Federacije BiH – izjavio je Kreso.

Zarinković je istakla da je ponosna što se nakon 35 godina ponovo stavlja u funkciju obnovljeni Terminal Blažuj.

– Ovaj projekat nije samo poslovni uspjeh, već i potvrda naše opredijeljenosti modernizaciji i dugoročnoj sigurnosti energetskih kapaciteta Federacije BiH – dodala je.

Iz Naftnih terminala su naveli da sistem rezervi omogućava brzu reakciju u kriznim situacijama, osigurava kontinuitet snabdijevanja i doprinosi stabilnosti cijena u slučaju poremećaja u lancu nabavke ili globalnih nestabilnosti. Gorivo će do terminala biti dopremano željezničkim transportom, što dodatno povećava učinkovitost i sigurnost procesa.

