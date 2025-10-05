Sarajevska pivara prikuplja 15 miliona KM: Evo i zašto…

Sarajevska pivara d.d. Sarajevo pokrenula je javnu emisiju obveznica u ukupnoj vrijednosti od 15 miliona konvertibilnih maraka, postavši tako jedna od prvih domaćih kompanija koja se odlučila na ovaj oblik prikupljanja kapitala putem berze.

Ova odluka označava važan korak ka razvoju tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini i predstavlja presedan za druge kompanije koje traže alternativne izvore finansiranja, piše BiznisInfo.ba.

Emisija je odobrena rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH od 30. septembra 2025. godine, a obveznice se emituju putem javne ponude na Sarajevskoj berzi.

U ponudi je ukupno 15.000 obveznica, svaka nominalne vrijednosti 1.000 KM, što ukupno iznosi 15 miliona KM. Obveznice nose fiksnu godišnju kamatnu stopu od 6,5 posto, s mjesečnom isplatom kamate u trajanju od pet godina. Glavnica dospijeva jednokratno nakon pet godina, računajući od dana donošenja rješenja o uspješnosti emisije.

Ciljevi emisije: modernizacija, širenje i stabilnost

Prikupljena sredstva Sarajevska pivara namjerava iskoristiti za restrukturiranje poslovanja, sa fokusom na smanjenje operativnih troškova i optimizaciju internih procesa. Kompanija planira investirati u tehnološke inovacije, što uključuje modernizaciju proizvodnih linija, automatizaciju i digitalizaciju procesa upravljanja.

Drugi ključni cilj je proširenje tržišta, kroz razvoj novih distributivnih kanala, jačanje marketinške pozicije te ulazak na nova domaća i inostrana tržišta. Time se želi osigurati dugoročan rast i konkurentnost kompanije.

Također, dio kapitala će biti usmjeren na osiguranje stabilnih novčanih tokova, kako bi se omogućilo nesmetano i uravnoteženo poslovanje, bez zavisnosti od kratkoročnih i skupljih izvora finansiranja.

Obveznice se tretiraju kao dugoročni instrument finansiranja, a očekivani efekti uključuju jačanje finansijske pozicije, diversifikaciju izvora finansiranja, te poboljšane pokazatelje likvidnosti i kapitalne stabilnosti.

Detalji emisije

Period upisa: 6. – 31. oktobar 2025.

Nominalna vrijednost emisije: 15.000.000 KM

Broj obveznica: 15.000

Nominalna vrijednost po obveznici: 1.000 KM

Kamatna stopa: 6,5% (fiksna, godišnja), isplata mjesečno

Rok dospijeća: 5 godina (jednokratna isplata glavnice)

Minimalni prag uspješnosti emisije: 60% upisanih i uplaćenih obveznica

Trgovanje: putem Sarajevske berze, uz određivanje cijene metodom preovlađujuće cijene

Ovim korakom Sarajevska pivara ne samo da osigurava kapital za dalji razvoj, već i šalje jasnu poruku o povjerenju u domaće tržište kapitala. Uspjeh ove emisije mogao bi poslužiti kao podsticaj drugim bh. kompanijama da razmotre slične mehanizme finansiranja putem berze.

