Bitcoin ide prema historijskom rekordu

Cijena Bitcoina snažno je porasla u petak, približivši se svojoj rekordnoj vrijednosti, dok je blokada rada američke vlade ušla u treći dan. Najpoznatija svjetska kriptovaluta zabilježila je dnevni rast od otprilike 2 posto, dosegnuvši cijenu od 123.874 dolara, prenosi CNBC.

Time se Bitcoin našao na samo jedan posto ispod svoje najviše cijene svih vremena, koja je sredinom kolovoza iznosila nešto više od 124.000 dolara. Samo u ovoj sedmici, vrijednost Bitcoina skočila je za impresivnih 12 posto.

Sigurno utočište u vrijeme krize?

Rast je potaknut potražnjom investitora koji se okreću decentraliziranoj imovini nakon što američki zakonodavci nisu uspjeli postići dogovor o federalnom budžetu, što je u srijedu dovelo do blokade vladinih službi.

– Gašenje je ovaj put važno – napisao je Džef Kendrik (Geoff Kendrick) iz banke Standard Chartered.

“Tokom prethodnog Trumpovog gašenja (od 22. decembra 2018. do 25. januara 2019.) Bitcoin je bio na drugačijem mjestu nego sada, pa je malo toga učinio.”

Dodao je i da se ove godine Bitcoin kreće u skladu s ‘rizicima američke vlade’, što se najbolje vidi u njegovoj povezanosti s terminskom premijom američkih trezorskih zapisa.

Očekivanja i stanje na drugim tržištima

Analitičari Standard Chartered banke očekuju da će Bitcoin uskoro dosegnuti novi vrhunac, a potom i vrijednost od 135.000 dolara.

Trgovci se okreću kriptovalutama i drugim sredstvima kako bi se zaštitili od rastućih političkih i ekonomskih napetosti. Cijena zlata na promptnom tržištu također je porasla za 0.5 posto na 3.876,55 dolara po unci, zabilježivši sedmični rast od preko 2 posto.

Uprkos geopolitičkim neizvjesnostima, ulagači su u petak ulagali i u dionice. Indeksi S&P 500 i Nasdaq Composite zabilježili su dnevni rast od 0.5 posto, odnosno 0.27 posto.

