Holms u zatvoru: Pad žene koja je prevarila investitore i javnost

Holms je kao studentica na Stanfordu osmislila ideju testiranja krvi uz pomoć samo nekoliko kapi, bez igala i vađenja krvi. Ubrzo nakon toga osnovala je kompaniju Theranos i prikupila stotine miliona dolara investicija. U jednom trenutku, kompanija je bila procijenjena na čak devet milijardi dolara, a Elizabet je nosila crne rolke, citirala Stiva Džobsa (Steve Jobs) i postala uzor novoj generaciji preduzetnica.

Otkrivena prevara

Međutim, sve se srušilo kada je otkriveno da tehnologija zapravo ne funkcioniše. Sud ju je 2022. godine proglasio krivom za prevaru, a 2023. je počela izdržavati zatvorsku kaznu.

Zvali su je “Stiv Džobs u suknji”

Nekada je bila zvijezda Silicijumske doline, najmlađa “self-made” milijarderka i lice sa naslovnica “Forbesa”. Danas Elizabet Holms (41) dane provodi iza rešetaka u federalnom ženskom zatvoru u Teksasu, osuđena na 11 godina zatvora zbog prevare investitora svoje kompanije “Theranos”. Njen dan počinje u šest ujutro, radi u zatvorskoj kantini i pomaže drugim zatvorenicama da napišu životopis ili se pripreme za život nakon izlaska iz zatvora.

Zatvorska rutina

Svakodnevno vježba, trči, vesla i diže tegove. Kaže da joj najteže pada to što ne može svakodnevno biti uz svoju djecu, trogodišnjeg sina i dvogodišnju kćerku, koje viđa samo vikendom. Ipak, ni u zatvoru ne odustaje od svojih ideja, piše nove patente i sanja da jednog dana ponovo pomogne ljudima, kako kroz tehnologiju, tako i kroz reformu pravosudnog sistema.

